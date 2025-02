Oportunidades de estágio em Belém oferecem até R$ 1.400 de remuneração

Oportunidades de estágio em Belém contemplam diferentes áreasNa capital paraense e na região metropolitana de Belém, áreas como informática, telecomunicações e administrações estão com vagas de estágio em aberto. As remunerações chegam a R$ 1.400 e exigem que os interessados estejam com o aprendizado da respectiva área em andamento. Veja as vagas abertas e os canais de comunicação para realizar a inscrição.

Confira vagas de estágio abertas

Informática

Cidade: Belém

Bolsas: R$ 1.400 + auxílio transporte

Carga horária: à combinar

Requisitos: Cursando 6º a 8º semestre

Contato: 3003-2433

Técnico em Saúde Bucal

Cidade: Belém

Bolsas: R$ 700,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 13h30 às 18h30

Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre

Contato: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br

Ensino Médio

Cidade: Ananindeua

Bolsas: R$ 700,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 11h45 às 17h

Requisitos: Cursando 1º ao 8º semestre

Contato: 3003-2433

Técnico em Administração

Cidade: Belém

Bolsas: R$ 700 + auxílio transporte

Carga horária: 12h45 às 19h

Requisitos: Cursando 1º ao 4º Semestre

Contato: 3003-2433

Administração

Cidade: Belém

Bolsas: R$ 600 + auxílio transporte

Carga horária: 8h às 14h

Requisitos: Cursando 4º a 10º Semestre

Contato: 3003-2433

Administração

Cidade: Belém

Bolsas: R$ 700 + auxílio transporte

Carga horária: 8h45 às 14h

Requisitos: Cursando 1º ao 4º Semestre

Contato: 3003-2433

Ensino Médio

Cidade: Belém

Bolsas: R$ 700 + auxílio transporte

Carga horária: 11h às 17h30

Requisitos: Cursando 1º ao 5º Semestre

Contato: 3003-2433

Técnico em Telecomunicações

Cidade: Ananindeua

Bolsas: R$ 600 + auxílio transporte

Carga horária: 15h às 21h

Requisitos: Cursando 1º ao 9º Semestre

Contato: Portal CIEE: https://portal.ciee.org.br