Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, oferece vaga para supervisor administrativo

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), localizado no município de Itaituba, sudoeste paraense, abriu processo seletivo para contratar profissional para o cargo de supervisão administrativa do DP/RH. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: selecao@itaituba.institutomaissaude.org.br, até a próxima terça-feira (4).

A empresa solicita que o candidato tenha os seguintes conhecimentos e habilidades para o pleno exercício da função: graduação em administração, gestão de RH-DP, contabilidade ou afins. Além disso, precisa-se ter experiência comprovada na área.

Os currículos passarão por triagem, que seguem critérios do setor de recursos humanos. Os candidatos que tiverem os currículos aprovados serão comunicados do dia, hora e local da realização das provas e entrevistas.

Mais informações e e-mail para envio de currículos: selecao@itaituba.institutomaissaude.org.br