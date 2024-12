Hospital Octávio Lobo abre contratação de profissionais para várias áreas; confira

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol) está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais de várias áreas de atuação. Os interessados devem enviar o currículo até a próxima quinta-feira (26) para o e-mail recrutamento.hoiol@institutodiretrizes.com.br, com o arquivo em formato PDF e o nome da vaga desejada no assunto.

As oportunidades são para Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem – Hemodiálise, e Copeiro. Os candidatos selecionados serão convocados para as etapas seguintes do processo seletivo, que incluem testes psicológicos, provas e entrevistas técnicas. O hospital também mantém um cadastro de reserva, ou seja, candidatos não selecionados inicialmente poderão ser chamados para futuras oportunidades.

O que é necessário para cada vaga

Para a vaga de Técnico de Enfermagem, é exigido o curso técnico completo na área e experiência mínima de seis meses.

Para o cargo de Técnico de Enfermagem, com ênfase em Hemodiálise, além do curso técnico na área, exige-se experiência de seis meses em hemodiálise.

Já para as vagas de Copeiro, destinadas exclusivamente ao sexo masculino, é necessário ter o ensino médio completo e experiência mínima de seis meses em ambiente hospitalar.

Veja a lista de áreas e o número de vagas abertas

Técnico de Enfermagem (1 vaga);

Técnico de Enfermagem – Hemodiálise (1 vaga);

Copeiro (2 vagas).