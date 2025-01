Saiba quais as profissões que estarão em alta em 2025 no Pará com a COP 30

Em 2025, com a chegada da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP 30, a Belém, as expectativas são mais altas do que nunca. O evento, que reunirá líderes globais para discutir o futuro do planeta, também abre espaço para uma transformação no mercado de trabalho local, especialmente em setores como gastronomia, artesanato, hotelaria e moda.

Leonardo Soares, recrutador especializado em eventos, aponta que a capital paraense está diante de uma chance única: além de sediar um evento de relevância internacional, aproveitar a visibilidade para alavancar a economia e criar oportunidades que deixem legado. Soares diz que a preparação e a qualificação serão os grandes diferenciais para quem busca aproveitar essa janela.

Veja as profissões que estarão em alta, segundo o recrutador:

Gastronomia paraense

A culinária de Belém, já reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, será um dos grandes destaques da COP 30, observa Soares. Segundo ele, a demanda por chefs, cozinheiros, auxiliares de cozinha e outros profissionais da área deve crescer consideravelmente, projetada pela busca de visitantes internacionais por experiências autênticas.

“O mercado gastronômico paraense terá uma visibilidade inédita”, projeta o recrutador. Soares também explica que a COP 30 é uma oportunidade para os profissionais locais mostrarem o potencial de pratos como tacacá, maniçoba e pato no tucupi. “Não será apenas a comida que estará em evidência, mas todo o contexto cultural que ela carrega”, completa.

Além disso, produtores de ingredientes típicos, como jambu e farinha de mandioca, podem ganhar mais espaço no mercado.

Turismo e hotelaria

Belém espera receber milhares de visitantes durante a COP 30, o que coloca o setor de turismo e hotelaria em posição estratégica. Hotéis, pousadas e estabelecimentos de hospedagem já estão se preparando para atender a essa demanda, e o mercado local deve abrir vagas para recepcionistas, camareiros, guias turísticos e organizadores de eventos.

“A experiência de quem visita Belém será tão importante quanto o evento em si”, avalia Soares. Ele destaca que habilidades como domínio de idiomas estrangeiros e um bom conhecimento sobre a história e a cultura local serão diferenciais importantes para profissionais da área.

Artesanato e moda sustentável

Outro setor que deve ganhar destaque é o de artesanato e moda sustentável, com peças criadas a partir de materiais típicos da região, como palha, sementes e fibras naturais. A sustentabilidade, tema central da COP 30, é um ponto forte da produção local e pode atrair olhares para os trabalhos de artesãos e designers paraenses. “O artesanato é mais do que um produto; é uma narrativa cultural”, explica Soares.

Segundo ele, a valorização da identidade regional será uma grande tendência durante o evento. Além disso, iniciativas de moda sustentável, que integram design contemporâneo e materiais ecológicos, devem chamar a atenção de um público internacional que busca extrair de forma consciente.

Como se capacitar para as oportunidades da COP

Com a expectativa de crescimento em diversos setores, Soares reforça a importância da qualificação profissional. É preciso ficar atento aos cursos e treinamentos nas áreas de gastronomia, turismo, hotelaria e eventos que estão sendo oferecidos. Segundo ele, isso pode fazer toda a diferença para quem deseja conquistar uma vaga.

O recrutador recomenda que os interessados busquem formação em áreas específicas e invistam em habilidades práticas, como idiomas e atendimento ao público. “O mercado está cada vez mais exigente, então é preciso buscar atualização constante. No caso da COP, saber se comunicar em inglês pode ser um grande diferencial, por exemplo", finaliza.