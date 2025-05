Habilidades socioemocionais: novo diferencial para quem busca uma vaga no mercado de trabalho

Empresas de diferentes setores têm investido cada vez mais na identificação e no desenvolvimento dessas competências em seus funcionários, apostando na ideia de que o sucesso profissional vai muito além do domínio técnico. Ser capaz de trabalhar sob pressão, manter relações saudáveis no ambiente corporativo, lidar com frustrações e ter uma boa comunicação são apenas alguns dos pontos observados em processos seletivos e dentro das organizações.

Mais do que um “plus”: uma necessidade

Para a psicóloga organizacional Débora Brito, que possui pós-graduada em gestão de pessoas, as habilidades socioemocionais são hoje indispensáveis no mercado de trabalho. Ela atua como consultora e gestora de capital humano em uma empresa, e acompanha de perto as transformações nos processos seletivos e nas exigências das instituições em relação aos profissionais.

“As habilidades socioemocionais são fundamentais no ambiente de trabalho, pois permitem que os profissionais gerenciem suas emoções, se comuniquem de maneira eficaz e trabalhem melhor em equipe. No mercado atual, onde a adaptabilidade e a colaboração são essenciais, essas habilidades complementam as competências técnicas”, explica Débora.

Segundo ela, as empresas estão cada vez mais conscientes de que, ao investir em profissionais emocionalmente equilibrados, estão também fortalecendo suas equipes e aumentando sua produtividade. “Essas habilidades contribuem para um ambiente mais saudável e promovem o desenvolvimento de equipes de alto desempenho”, complementa.

Afinal, quais habilidades são essas?

As habilidades socioemocionais englobam uma série de competências que envolvem o modo como a pessoa se relaciona consigo mesma e com os outros. Entre as principais, destacam-se:

Autoconhecimento: habilidade de reconhecer as próprias emoções, entender seus limites e potencialidades.

Autocontrole: capacidade de gerenciar emoções, especialmente em situações de estresse..

Empatia: saber se colocar no lugar do outro, compreender perspectivas diferentes.

Habilidades sociais: saber se comunicar de maneira clara, escutar ativamente, colaborar em equipe e resolver conflitos de forma construtiva.

Motivação: manter o foco nos objetivos, ter entusiasmo pelo trabalho e buscar crescimento pessoal e profissional.

Engana-se quem pensa que essas habilidades são buscadas apenas nos funcionários que já estão dentro de uma organização. Durante um processo seletivo, elas também são avaliadas pelos recrutadores. A psicóloga explica que além das entrevistas tradicionais, muitas empresas aplicam testes psicológicos e comportamentais para observar como o candidato reage a determinadas situações. “Eles observam como o candidato lida com as emoções, interage com os outros e mantém o foco em suas metas”, afirma Débora.

Como desenvolver essas habilidades?

A boa notícia é que as habilidades socioemocionais podem ser desenvolvidas. Embora algumas pessoas tenham mais facilidade em aprendê-las, qualquer profissional pode aprimorar esses aspectos com prática e dedicação.

Débora Brito sugere algumas estratégias eficazes:

1. Reflita sobre suas emoções: reserve alguns minutos do dia para pensar sobre suas reações em determinadas situações. O que te estressou? Como você lidou com aquilo?

2. Pratique técnicas de respiração e mindfulness: essas práticas ajudam a manter o foco no presente, reduzindo a ansiedade e melhorando o autocontrole.

3. Ouça ativamente: preste atenção nas conversas, evite interromper e tente entender o ponto de vista do outro antes de responder.

4. Invista na comunicação assertiva: seja claro e direto, mas sem agressividade. Saber se expressar com respeito é uma habilidade poderosa.

5. Estabeleça metas e encontre propósito: saber por que você está fazendo algo ajuda a manter a motivação mesmo diante de desafios.

6. Considere a terapia: em casos onde há dificuldade de lidar com emoções ou conflitos no ambiente de trabalho, a psicoterapia pode ajudar muito.

A meditação como uma grande aliada

A meditação tem ganhado destaque como uma das ferramentas mais eficazes no desenvolvimento socioemocional. Práticas como a atenção plena (mindfulness) ajudam a aumentar a consciência sobre si mesmo, o que contribui para um maior controle emocional e uma resposta mais racional diante de situações desafiadoras.

O papel das empresas no fortalecimento dessas habilidades

As empresas também têm uma responsabilidade importante nesse processo. Ambientes de trabalho que incentivam a escuta ativa, o feedback construtivo e o acolhimento emocional tendem a ser mais produtivos e saudáveis.

De acordo com a gerente de recursos humanos Anna Padinha, as empresas têm investido bastante em ações que ajudem seus funcionários a desenvolverem essas habilidades. “As organizações estão investindo em treinamentos, rodas de conversa, mentorias, coaching e programas voltados ao autoconhecimento e à inteligência emocional”.

Além disso, Anna conta que os líderes também influenciam nesse desenvolvimento. “Os chefes que têm uma postura mais empática e aberta inspiram o time a desenvolver essas mesmas atitudes. O exemplo, nesse caso, ensina tanto quanto qualquer técnica. Ambientes que promovem diálogo, segurança psicológica e aprendizado contínuo são os que mais favorecem o desenvolvimento socioemocional”, diz.

Um investimento para o futuro

Investir no desenvolvimento das habilidades socioemocionais é uma escolha estratégica tanto para o profissional quanto para a empresa. Em um cenário onde a inteligência emocional passa a ser tão valorizada quanto o conhecimento técnico, quem consegue equilibrar razão e emoção tende a se destacar e crescer.

Mais do que um modismo corporativo, essas habilidades são uma resposta aos desafios contemporâneos do mundo do trabalho. E, diante de um mercado cada vez mais competitivo, tê-las pode ser justamente o divisor de águas entre conseguir, ou não, aquela tão sonhada oportunidade.