Golpes em vagas de emprego: especialista explica como se prevenir e proteger dados pessoais

A procura por emprego pode despertar um lado mais vulnerável dos trabalhadores, que, pela necessidade de renda, ficam suscetíveis a cair em golpes. Uma pesquisa da Nord Security, de 2023, mostrou que 71% dos brasileiros já enfrentaram pelo menos uma fraude virtual, o que acende alerta para as formas de proteger dados e informações pessoais durante o processo.

Diretor de relacionamento da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Pará (ABRH-PA), Saulo Pedroso, que também é treinador de inteligência emocional, afirma que, no processo de recrutamento e seleção, um dos golpes mais comuns inclui pessoas que se apresentam aos candidatos se passando por uma empresa de recrutamento, normalmente terceirizada, e dizem que, para participar de determinado processo seletivo, é preciso fazer um cadastro pago.

“Este é um golpe muito comum, aí a pessoa paga, às vezes é um valor até irrisório, de R$ 20, R$ 30, R$ 50, dependendo, mas no montante o golpista acaba ganhando. Outro golpe comum é a pessoa que diz ao candidato que ele foi selecionado para uma determinada vaga, mas que precisa realizar um curso antes de iniciar o trabalho. A pessoa tem que pagar por aquele curso e depois disso, quando é um golpe, não tem nada. Depois que ela paga e envia o comprovante, o golpista some. Então, tem esses dois casos”, destaca.

Sinais de alerta

Há formas de se prevenir desses e de outros tipos de fraudes no mercado, segundo Saulo. Ele diz que os principais sinais que um candidato deve ficar atento são: buscar quem está anunciando essa vaga, seja a empresa que tem a oportunidade aberta ou a de recrutamento e seleção; verificar a procedência de links e emails enviados; se atentar a recrutadores que entram em contato muito rápido após o envio do currículo; e ter cuidado com vagas muito genéricas e que prometem salários altos.

Também é necessário ter atenção com pessoas que entram em contato por meio de grupos ou mensagens diretas, diz o especialista. “Muitas vezes os golpistas estão em grupos de emprego do WhatsApp, do Facebook, anunciam através do Instagram, por ligações. Hoje é muito fácil ter acesso a informações das pessoas. Por exemplo, no LinkedIn, tem o nome completo, tem gente que deixa o telefone disponível, o currículo, a área de atuação, então é muito fácil um golpista se passar por um recrutador por meio dessas plataformas. E antes de liberar qualquer informação, se certifique que realmente essa pessoa é verdadeira”, orienta.

Existem muitos riscos ao divulgar informações pessoais durante o processo de candidatura a empregos online, de acordo com o diretor da ABRH-PA. No currículo, ele afirma que não devem constar informações pessoais e confidenciais, como os números de documentos. “Isso não deve constar em nenhum local até que você tenha segurança de que está participando de um processo sério e seguro. Então, por exemplo, para eu me candidatar a essa vaga eu preciso preencher um formulário colocando nome completo, RG e CPF. Cuidado. Não faça isso”, alerta Saulo.

As consequências, lembra o treinador, podem ser diversas. Os golpistas podem aplicar fraudes usando o nome e os documentos do candidato, como fazer empréstimos, financiamentos e outras dívidas. Por isso é preciso ter cautela na hora de se candidatar a uma vaga. Outra informação que não deve ser disponibilizada com facilidade é o endereço onde aquela pessoa mora - o ideal é informar, no máximo, o bairro e a cidade.

Autenticidade

No contato direto com recrutadores, a principal dica do especialista de RH é tentar perceber se a pessoa está “desesperada” pelas informações. “Tem que ter muito cuidado. Primeiro, se o recrutador omitir informações sobre a vaga, como o nome da empresa, a remuneração. Segundo, será que ele não está muito nervoso, muito afoito querendo seus dados ou uma informação confidencial? Além de fazer recrutamento e seleção, a minha empresa também dá treinamento e eu sempre digo para os recrutadores que façam uma triagem por telefone, uma primeira abordagem online para se apresentar e conhecer o interesse do candidato, e não pedir nenhuma informação confidencial nas primeiras etapas”, ressalta.

Em caso de dúvida sobre a segurança do processo, o candidato não deve prosseguir, segundo Saulo Pedroso, e, principalmente, não deve enviar mais informações. Ele diz, ainda, que a pessoa deve ter atenção para não cair em golpes por causa do desespero para conseguir uma chance no mercado de trabalho. Nesse caso, a cautela pode evitar uma situação ainda pior, de prejuízo financeiro.

Confira cuidados para tomar ao concorrer a uma vaga

Verifique a autenticidade da vaga: Pesquise sobre a empresa que está anunciando a vaga e, se possível, entre em contato diretamente com ela para confirmar a existência da oportunidade.

Desconfie de solicitações de pagamento: Se uma empresa ou recrutador exigir pagamento para participar de um processo seletivo ou para realizar cursos, questione a legitimidade da oferta.

Atenção aos sinais de alerta: Fique atento se as vagas tiverem descrições genéricas e promessas de salários altos sem justificativa.

Verifique a procedência dos links e e-mails: Evite clicar em links suspeitos ou fornecer informações pessoais em resposta a e-mails não solicitados.

Cautela com contatos em grupos e redes sociais: Seja cuidadoso ao interagir com recrutadores que entram em contato por meio de grupos de emprego no WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros.

Não compartilhe informações confidenciais: Evite fornecer informações pessoais como números de documentos, endereço completo e dados bancários antes de verificar a autenticidade da oportunidade.

Desconfie de recrutadores "desesperados" por informações: Se um recrutador parecer ansioso para obter suas informações pessoais ou confidenciais, questione a legitimidade da interação.

Confirme a identidade do recrutador ou empresa: Procure informações adicionais sobre o recrutador ou a empresa, como número de telefone, endereço físico e presença online.

Confie em plataformas confiáveis: Utilize plataformas de emprego conhecidas e confiáveis, que tenham reputação estabelecida no mercado, para aumentar a segurança ao buscar oportunidades de trabalho.

Confie em seu instinto: Se algo parecer suspeito ou muito bom para ser verdade, confie em seu instinto e não hesite em recuar e buscar outras oportunidades de emprego.