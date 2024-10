Feira em Belém oferece 1.000 vagas de emprego e estágio nesta quinta-feira (17/10)

A Universidade da Amazônia (Unama) realizará a Feira de Trabalhabilidade nesta quinta-feira (17/10), das 9h às 21h, em sua sede, visando criar novas oportunidades no mercado de trabalho. O evento disponibiliza 1.000 vagas de emprego e estágio para a comunidade local.

Gratuito e aberto ao público, o evento inclui palestras, oficinas e consultoria de carreira. A programação aborda as novas oportunidades de negócios e empregabilidade na região Norte, impulsionadas pelas iniciativas da COP 30. Com foco na geração de empregos e no perfil profissional requisitado pelo mercado, a feira também oferece um ambiente propício para networking.

"Com o objetivo de proporcionar melhores chances de inserção no mercado, a Unama tem fortalecido parcerias estratégicas com empresas locais e programas de estágio. Durante o evento, os participantes poderão acessar diversas plataformas de vagas e receber orientações práticas para realizar seus cadastros. Outro ponto de destaque é o Núcleo de Trabalhabilidade, que auxiliará na confecção de currículos e preparação para entrevistas. A rede social Peixe 30, criada pelo grupo Ser, estará presente oferecendo suporte na criação de currículos em vídeo", afirma Simone Bérgamo, diretora acadêmica do grupo Ser Educacional.

Os interessados não precisam se inscrever previamente. A programação completa pode ser consultada no Instagram oficial da instituição (@unama.belem). O evento será realizado no miniauditório da Unama Gentil, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, 745.