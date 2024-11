Especialistas de recrutamento dão dicas de como montar um currículo para vagas temporárias

O fim de ano costuma trazer oportunidades de contratações temporárias em vários segmentos, especialmente em funções relacionadas à prestação de serviços e ao comércio, para dar conta da alta demanda dos setores conforme se aproximam as festas de confraternizações. Esse é um momento de oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou garantir uma renda extra. Para a consultora paraense em recursos humanos, Geise Araújo, os empregos temporários têm características específicas.

Araújo diz que os recrutadores prezam por candidatos flexíveis, com fácil adaptação e rápida aprendizagem e integração à função. “São pessoas que rapidamente se adaptam, têm flexibilidade de horário, flexibilidade em relação a demandas repassadas e também absorvem rapidamente tanto a integração com a equipe quanto também as orientações dadas. Quanto mais ele tiver essas habilidades, mais ele pode ser visto para outras vagas futuras”, conta.

Para as vagas temporárias, o sugerido por especialistas é elaborar um currículo objetivo e claro, com foco em habilidades práticas e experiência direta, mesmo que informal, além de que a preparação de um currículo eficaz contribui para aumentar as chances de uma contratação efetiva.

Nara d'Oliveira, diretora de uma empresa de consultoria de gestão, afirma que muitas lojas aumentam o quadro de funcionários, sobretudo para acompanhar a clientela que surge com as promoções de fim de ano e com a Black Friday. Segundo ela, para essas oportunidades, é importante que o profissional não se esqueça da apresentação pessoal. “Coloque uma foto no seu currículo, porque independente do peso, altura ou cor da pele, as empresas varejistas gostam de pessoas com boa apresentação, isso vale também para qualquer tipo de emprego”, destaca Nara.

A consultora explica que adicionar cores e fontes diferentes não influencia em nada na seleção, e ressalta que as informações devem ser objetivas, de fácil entendimento, de preferência uma embaixo da outra, em uma fonte tamanho 12 ou 13 para facilitar a leitura. “As informações precisam ser objetivas, não adianta dizer que você é automotivado e quer agregar em uma empresa. O importante é onde você já trabalhou, o que você fez e sabe fazer. Vale características de personalidade? Vale, mas cuidado para não banalizar. Se você é comunicativo, ponha comunicativo, se é uma pessoa de análise de dados, ponha análise de dados. Às vezes, nesses campos, o recrutador nem desacredita a pessoa pelo excesso de qualidades colocadas, mas o que chama atenção é a forma como é colocada”, completa Nara d'Oliveira.

Ainda sobre a construção do currículo, Nara diz que o candidato deve se ater a uma página ou uma página e meia, independente do tempo de carreira. “Tenha um currículo para enviar por e-mail, por WhatsApp, e um outro que você vai levar para entrevista, o qual você pode pôr as coisas mais detalhadas. Mas para enviar para a empresa o ideal é que seja um resumo. Põe os cursos que você fez, mesmo que eles sejam básicos – de uma forma objetiva também –, a entidade que ministrou, o nome do curso, a carga horária e o ano, somente isso. Não agrega colocar referência, se a empresa se interessar por ti, ela vai te pedir isso, assim como colocar objetivo, ao invés coloque o objetivo que realmente você tem na empresa e construa um texto qualitativo, com os cargos que pretende assumir e os que aceitaria”, indica.

Já Anna Padinha, gestora de recursos humanos e especialista em carreiras, destaca que uma forma de alavancar o currículo e chamar a atenção dos recrutadores de postos temporários é ressaltar as experiências anteriores que se aplicam ao cargo desejado.

“Independentemente da duração do trabalho, como resultados obtidos e metas alcançadas, para enfatizar sua adaptabilidade e eficiência em ambientes de ritmo acelerado, recomendo ainda que informe que àquela experiência foi temporária, até para que o recrutador entenda que o período curto de tempo de trabalho foi em função de uma contratação pontual e para que demonstre prática e facilidade de adaptação em trabalhos temporários”, aponta a especialista, que dá dicas de como se manter atualizado para as oportunidades de emprego. Confira.

Como buscar vagas temporárias em redes sociais e plataformas de empregos?

- Utilizar filtros de pesquisa: Nas plataformas de emprego, como LinkedIn, Indeed e Catho, utilize os filtros de “vagas temporárias” ou “vagas sazonais”;

- Seguir empresas e grupos setoriais: No LinkedIn, siga empresas que costumam contratar temporários e entre em grupos focados em setores que frequentemente demandam mão de obra temporária (varejo, eventos, hospitalidade). Muitas empresas divulgam vagas temporárias diretamente em suas páginas;

- ativar alertas de vagas: Crie alertas de emprego para palavras-chave como “temporário”, “sazonal”, “contrato” ou “freelance”, para receber notificações de novas vagas;

- Aproveitar o networking: Use o LinkedIn e outras redes para informar seu círculo profissional de que está disponível para vagas temporárias. Compartilhe publicações sobre sua busca para alcançar um público maior.

Quais as dicas sobre estruturação de currículos e como evitar erros comuns?

- Foque em competências e realizações: Coloque suas principais habilidades e resultados em destaque;

- Use palavras-chave: Otimize o currículo para os sistemas de rastreamento com termos específicos da função;

- Seja claro e objetivo: Descreva suas experiências com foco nos resultados obtidos, sem excesso de detalhes.

Evite erros comuns:

- Omissão de datas: Indique claramente mês e ano de início e término;

- Excesso de descrição: Destaque suas contribuições principais;

- Manter o currículo desatualizado: Verifique sempre a inclusão das experiências mais recentes e mantenha atualizado dados como telefone ou e-mail.