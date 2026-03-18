Correios abrem 548 vagas para Jovem Aprendiz 2026; inscrições começam dia 23 de março

Os Correios abrem, na próxima segunda-feira (23), as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026. Ao todo, serão ofertadas 548 vagas em todo o país, além de formação de cadastro reserva. O prazo para candidatura segue até 11 de abril e deve ser realizado exclusivamente pelo site oficial da estatal.

Podem participar estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação, que estejam matriculados a partir do 9º ano do Ensino Fundamental. Do total de oportunidades, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos autodeclarados pretos ou pardos, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

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O processo seletivo será baseado em critérios socioeconômicos informados no ato da inscrição, com prioridade para jovens em situação de vulnerabilidade social. As regras de pontuação e demais detalhes estão descritos em edital disponível na página da empresa.

A jornada de trabalho prevista é de 20 horas semanais, com quatro horas diárias. O programa combina atividades teóricas, realizadas em instituições de formação técnico-profissional, com práticas desenvolvidas nas unidades dos Correios. Os participantes terão direito a salário-mínimo-hora, conforme o piso estadual, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

Segundo a estatal, o programa já beneficiou milhares de jovens ao longo dos últimos 15 anos, oferecendo a primeira experiência profissional aliada à qualificação. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia