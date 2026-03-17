Ciee tem 45 vagas de estágio no Pará; saiba como se candidatar

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 45 vagas de estágio abertas no Pará, destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior. As oportunidades fazem parte de um total de 7,1 mil vagas ofertadas em todo o país pela instituição.

No estado, as vagas contemplam diferentes áreas, com destaque para Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Saúde, Informática e Turismo, além de cursos técnicos como Informática e Elétrica/Eletrônica. Também há oportunidades voltadas a estudantes do ensino médio. Os valores das bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante.

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Os interessados devem realizar cadastro gratuito por meio do portal oficial do CIEE, onde é possível preencher o perfil e acompanhar as oportunidades disponíveis. A instituição orienta que os candidatos mantenham os dados atualizados, já que as informações são utilizadas para contato e encaminhamento às etapas de seleção.

Para aumentar as chances de convocação, os estudantes podem incluir no perfil uma redação e um vídeo de apresentação.

No Pará, o atendimento presencial do CIEE ocorre em Belém, no Edifício Síntese 21, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2865, bairro Cremação. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia