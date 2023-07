Como procurar emprego de forma mais eficiente

A maneira de buscar emprego passou por mudanças significativas. No passado, a busca por vagas abertas costumava ser feita por meio de pesquisas em jornais e revistas. Antes da popularização da internet, era normal se candidatar às vagas em aberto entregando um currículo impresso pessoalmente.

De acordo com Nara d'Oliveira, fundadora de uma empresa de recrutamento e consultoria em Recursos Humanos, a forma de se procurar uma vaga de emprego evoluiu nos últimos 20 anos. “Naquela época, se deixava currículo nas portarias, não se enviava currículo por e-mail, não era uma prática. Hoje não existe mais essa forma de participação em processo seletivo de atração de pessoas, excluindo os processos em massas em zonas remotas” explica.

Lorena Lima, de 36 anos, acabou de ser contratada para o cargo de gerência de uma loja de dermocosméticos. Ela conta que sempre entregava seus currículos de forma impressa nas empresas e que essa foi a primeira vez que se candidatou através do LinkedIn - uma plataforma de mídia social focada em negócios e emprego - e que acabou gerando resultados positivos para ela. “Eu sempre entreguei meu currículos impresso nas empresas, mas essa foi a primeira vez que fiz por esse aplicativo e deu super certo. Tive retorno em menos de dois dias. Me mandaram um teste de habilidades e competências. Logo depois, outro questionário de perguntas rápidas e objetivas e com quatro dias, eu já estava fazendo a primeira seleção em grupo” lembra.

Como procurar emprego de forma mais efetiva

Atualmente, a internet é a forma mais indicada para se buscar uma vaga de emprego. Com exceção de alguns pequenos empreendimentos e comércios locais, a maioria das empresas divulgam vagas e iniciam seus processos seletivos de forma online.

Plataformas e sites de pesquisas na internet podem ajudar os candidatos a identificar uma possível oportunidade. No entanto, antes de iniciar uma procura por emprego, é importante ter uma visão clara da área de onde o candidato deseja atuar, não sendo necessário que o candidato se limite a um único tipo de cargo ou área, especialmente se estiver no início da sua carreira, mas é recomendável estabelecer critérios que atendam melhor às suas preferências, como a proximidade do local de trabalho em relação à sua residência, área de atuação, horários, flexibilidade, benefícios e oportunidades de crescimento.

Como a maioria das empresas oferece a possibilidade de se candidatar a vagas abertas online ou para enviar currículos para seus bancos de talentos, os candidatos podem fazer candidaturas personalizadas para cada uma. É importante ressaltar que os RH's das empresas recebem diversos currículos diariamente, enviados muitas vezes de forma genérica. Uma candidatura direcionada e específica para a empresa em questão tender a se destacar e, com isso, aumentam as chances de conseguir uma entrevista.

Em sites de emprego nos quais os candidatos podem cadastrar currículos, é importante que as informações sejam atualizadas com periodicidade, pois este é um fator levado em consideração por recrutadores e empresas.

Ter um networking, ou seja, uma rede de contatos ativa, também é uma boa opção para quem busca por colocação no mercado pois pode render informações de vagas que não estão disponíveis para o público em geral (ou até mesmo indicações). Além disso, ao manter contato com profissionais da mesma área que o candidato atua, pode ser uma fonte valiosa de informações sobre vagas abertas.

Como identificar fraude de vagas falsas

Como o próprio termo diz, as vagas falsas são aquelas oportunidades que não existem, que têm como objetivo praticar golpes em pessoas que estão buscando por emprego.

Muitos dos anúncios envolvendo essas fraudes levam nomes de empresas conhecidas, bons cargos e até salários de encher os olhos. O crime vem se tornando mais recorrente e sendo divulgado por muitos veículos.

Essas atividades se enquadram em casos de crimes cibernéticos e se caracterizam como estelionato, tipificado no inciso 2° do artigo 171 do Código Penal (CP), com pena de quatro a oito anos de reclusão.

Para chamar a atenção das possíveis vítimas, as publicações dessas vagas são veiculadas em todos os tipos de comunicação, como redes sociais, grupos de mensagens instantâneas e até mesmo em sites de emprego, sendo comum, a vítima receber uma mensagem em seu celular, um e-mail e nas redes sociais. Sempre com um ar profissional e com identificações das empresas, os golpistas utilizam de várias estratégias para ter acesso aos dados pessoais e/ou pagamentos indevidos.

Para evitar cair nesses tipos de golpes, Nara d'Oliveira orienta os candidatos a sempre pesquisar sobre as vagas ofertadas antes de se candidatar. “Toda oportunidade que você vê, procure a empresa no Google. Verifique que empresa é essa? Onde ela tem unidade? Quais são os produtos? O que ela tem no Brasil e no Pará? Tem unidade?.Se for uma pessoas que entrar em contato com você, procure ela no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Sempre pesquise a reputação dessa empresa que está ofertando a vaga, isso ajuda muito que o candidato caia em golpes de vagas falsas”, explica.

Sites para procurar emprego

Procurar emprego pode ser uma tarefa desafiadora, mas com a ajuda dos sites especializados, os candidatos podem encontrar uma variedade de oportunidades que se adequem às suas necessidades e interesses. Confira:

Gupy

A Gupy é uma plataforma 100% gratuita que oferece vagas nas maiores empresas do Brasil. No Portal de Vagas da Gupy é possível pesquisar o cargo queo candidato deseja e adicionar filtros para otimizar a busca, depois é só se cadastrar para começar a participar de processos seletivos.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é uma plataforma focada em ajudar jovens e estudantes a encontrarem o primeiro emprego, com programas de estágio e jovem aprendiz em diversas empresas do Brasil. Além de vagas, o CIEE também oferece treinamentos para preparar jovens para o mercado de trabalho e para aumentar as chances de conseguir o primeiro emprego.

LinkedIn

O LinkedIn funciona como uma rede social corporativa, nele é possível preencher o perfil do candidato com todas as informações profissionais para que ele possa se conectar com outros profissionais. Além de ser uma forma de networking, também é possível encontrar vagas de emprego pela plataforma.

Catho

A Catho é um site de vagas com mais de um milhão de oportunidades de trabalho publicadas por ano. Além da plataforma, o candidato também pode baixar o aplicativo para participar dos processos seletivos.

Indeed

O Indeed é uma plataforma de busca por emprego que, em média, tem 10 vagas publicadas por segundo no mundo. O seu diferencial é que ela possui vagas do mundo inteiro, então é possível se aplicar à vagas de outros países, além disso é 100% gratuita.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).