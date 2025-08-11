CIEE oferta vagas de estágio no Pará para cursos técnicos e superiores

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 24 vagas de estágio e 5 vagas para aprendiz, totalizando 29 postos abertos no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como Administração, Marketing, Engenharia, Contabilidade, Design e ensino médio

Os interessados devem acessar o site do CIEE (portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:

Design

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre

Código da OE: 5660405

Engenharia de Produção

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 15h às 19h

Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre

Código da OE: 5661345

Administração

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 09h às 15h

Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5661320

Ciências Contábeis

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 14h às 18h

Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5695852

Marketing

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 2º ao 7º semestre

Código da OE: 5706450

Administração

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.126,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 10h às 16h

Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre

Código da OE: 5693960

Marketing

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 13h às 19h

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código da OE: 5691483

Marketing

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 12h

Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

Código da OE: 5664223

Engenharia de Telecomunicações

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre

Código da OE: 5680620

Técnico em Administração

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 07h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre

Código da OE: 5679721

Ensino Médio

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 07h às 13h

Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano

Código da OE: 5679680

Para se candidatar, é necessário se cadastrar no site portal.ciee.org.br ou entrar em contato com a Central de Atendimento: 3003-2433.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia