CIEE oferta vagas de estágio no Pará para cursos técnicos e superiores
São diversas oportunidades para estudantes do ensino médio, técnico e superior, com bolsas de até R$ 1.500
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 24 vagas de estágio e 5 vagas para aprendiz, totalizando 29 postos abertos no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como Administração, Marketing, Engenharia, Contabilidade, Design e ensino médio
Os interessados devem acessar o site do CIEE (portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:
VEJA MAIS
Design
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre
- Código da OE: 5660405
Engenharia de Produção
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 15h às 19h
- Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre
- Código da OE: 5661345
Administração
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 09h às 15h
- Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
- Código da OE: 5661320
Ciências Contábeis
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 14h às 18h
- Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
- Código da OE: 5695852
Marketing
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 08h às 14h
- Requisitos: Cursando do 2º ao 7º semestre
- Código da OE: 5706450
Administração
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 1.126,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 10h às 16h
- Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
- Código da OE: 5693960
Marketing
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 13h às 19h
- Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
- Código da OE: 5691483
Marketing
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 08h às 12h
- Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
- Código da OE: 5664223
Engenharia de Telecomunicações
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 08h às 14h
- Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre
- Código da OE: 5680620
Técnico em Administração
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 07h às 13h
- Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
- Código da OE: 5679721
Ensino Médio
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 07h às 13h
- Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
- Código da OE: 5679680
Para se candidatar, é necessário se cadastrar no site portal.ciee.org.br ou entrar em contato com a Central de Atendimento: 3003-2433.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA