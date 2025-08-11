Capa Jornal Amazônia
Emprego

CIEE oferta vagas de estágio no Pará para cursos técnicos e superiores

São diversas oportunidades para estudantes do ensino médio, técnico e superior, com bolsas de até R$ 1.500

Thaline Silva*
fonte

As vagas incluem benefícios e estão distribuídas entre capital e interior do estado (Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 24 vagas de estágio e 5 vagas para aprendiz, totalizando 29 postos abertos no Pará. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos como Administração, Marketing, Engenharia, Contabilidade, Design e ensino médio

Os interessados devem acessar o site do CIEE (portal.ciee.org.br)  e buscar as oportunidades por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Confira algumas das vagas disponíveis:

Design

  • Cidade: Ananindeua
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 08h às 12h
  • Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5660405

Engenharia de Produção

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.500,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 15h às 19h
  • Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre
  • Código da OE: 5661345

Administração

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 09h às 15h
  • Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5661320

Ciências Contábeis

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 14h às 18h
  • Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5695852

Marketing

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 08h às 14h
  • Requisitos: Cursando do 2º ao 7º semestre
  • Código da OE: 5706450

Administração

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.126,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 10h às 16h
  • Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
  • Código da OE: 5693960

Marketing

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 13h às 19h
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
  • Código da OE: 5691483

Marketing

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 08h às 12h
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
  • Código da OE: 5664223

Engenharia de Telecomunicações

  • Cidade: Ananindeua
  • Bolsa-auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 08h às 14h
  • Requisitos: Cursando do 2º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5680620

Técnico em Administração

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 07h às 13h
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 4º semestre
  • Código da OE: 5679721

Ensino Médio

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 07h às 13h
  • Requisitos: Cursando do 1º ao 3º ano
  • Código da OE: 5679680

Para se candidatar, é necessário se cadastrar no site portal.ciee.org.br ou entrar em contato com a Central de Atendimento: 3003-2433.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

