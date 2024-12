Caixa abre seleção de estágio de nível médio e superior, com vagas no Pará; saiba como se inscrever

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para a seleção de estagiários para todas as regiões do país, inclusive com vagas para a região metropolitana de Belém e em vários outros municípios paraenses. Os interessados devem se cadastrar, gratuitamente, até o dia 13 de dezembro, assim como realizar uma prova on-line, que é uma das etapas do processo, por meio do site da Super Estágios – empresa com a qual a instituição fez uma parceria para realizar a seleção.

CONFIRA O EDITAL DA SELEÇÃO AQUI

O objetivo da seleção é formar cadastro reserva de candidatos para as vagas que surgirem durante o período de 27 de dezembro a 30 de junho de 2025. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. As vagas para graduação são para os cursos de arquitetura, engenharia, direito, tecnologia da informação, ciências econômicas, ciências contábeis e áreas de projetos sociais.



O edital da seleção informa que será reservado aos candidatos que se autodeclararem negros ou pardos o percentual de 30% das vagas que surgirem durante a validade do processo, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

VEJA MAIS

Os requisitos estabelecidos na seleção incluem a matrícula ativa em uma instituição de ensino, seja pública ou privada, frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio de jovens e adultos (EJA), técnico ou superior. Além disso, também é necessário que os candidatos tenham, no mínimo, 16 anos da data de início do estágio.

Os candidatos farão prova on-line durante o período estabelecido. Aqueles que concorrem a vagas de nível superior também passarão por entrevista. Os contratos poderão ter duração de seis meses a dois anos e o valor da bolsa-auxílio varia conforme o nível de escolaridade, sendo R$ 500 para os níveis médio e técnico e até R$ 1.100 para nível superior, variando de acordo com a carga horária. Os estudantes ainda vão receber auxílio-transporte de R$ 130 por mês.

A divulgação do gabarito e da lista de classificação preliminar está prevista para o dia 17 deste mês. O período de recurso contra o gabarito e classificação preliminar devem ser feitos entre o dia 19 e 20 de dezembro, exclusivamente por e-mail, em formulário específico, disponível na plataforma de inscrição. O resultado dos recursos estará disponível dia 24 de dezembro e as listas de classificação definitiva estão previstas para serem publicadas no dia 27 deste mês.