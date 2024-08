10 erros mais comuns em entrevista de emprego; saiba como evitar

É muito comum que, ao serem selecionados para participar de um processo seletivo para concorrer a uma vaga de emprego, os candidatos enfrentem um momento de apreensão e nervosismo com a entrevista para o cargo. O momento é decisivo para a contratação do profissional, por isso é importante estar atento para não cometer erros que podem ser determinantes para um resultado negativo.

Para auxiliar quem vai passar por uma seleção em breve, nós listamos alguns dos principais erros que podem levar um candidato a ser desclassificado de um processo seletivo, entre eles a falta de pontualidade, despreparo, comunicação dificultosa e mentiras. Confira a seguir.

Confira os erros mais comuns em entrevista de emprego

1. Desrespeito com o horário

Um dos principais critérios analisados pelos recrutadores é a pontualidade. Se chegar atrasado, o candidato passa sinais de desorganização e falta de respeito com o tempo alheio. Por outro lado, chegar de forma muito antecipada pode deixar o entrevistador desconfortável. O ideal é chegar cerca de 10 a 15 minutos antes da entrevista.

2. Despreparo

O candidato que demonstra não conhecer minimamente a empresa ou setor que pretende conquistar a vaga acaba passando a impressão de falta de interesse. É fundamental saber como funciona a cultura organizacional, os produtos ou serviços da empresa. Além disso, é preciso estar preparado para falar sobre como as suas habilidades podem estar alinhadas com a vaga desejada.

3. Comunicação inadequada

É importante adequar a sua linguagem ao ambiente corporativo, fazer uso de gírias ou linguagem informal pode passar a imagem de falta de profissionalismo. Outro ponto é evitar fazer interrupções ao entrevistador, porque isso denota impaciência e desrespeito. Aguarde o seu momento de falar e mostre que está ouvindo atentamente.

Evite fazer qualquer tipo de comentário negativo sobre o seu antigo local de trabalho, chefia ou colegas de emprego, isso pode gerar questionamento sobre sua lealdade e capacidade de lidar com conflitos.

4. Comportamento inadequado

Não demonstrar interesse pode demonstrar falta de vontade em ser convocado, é fundamental mostrar-se motivado durante a entrevista. É importante, também, manter uma postura amigável. Evite atos como se inclinar na cadeira, cruzar os braços ou evitar contato visual.

Há momentos para fazer uso do celular, também evite manter o aparelho em cima da mesa ou utilizá-lo durante a entrevista, pois esse é um comportamento considerado desrespeitoso.

5. Respostas vagas

Apesar do nervosismo, é importante ter cuidado com a maneira que responde às perguntas do recrutador. Ser muito prolixo pode ser cansativo para quem está ouvindo, mas ser curto demais pode demonstrar desinteresse. Busque sempre o equilíbrio. Ao final da entrevista, aproveite o momento para tirar dúvidas sobre a vaga e afins. Também é importante destacar as habilidades profissionais com exemplos específicos de quando e como você as utilizou.

6. Falar sobre salário e benefícios muito cedo

Perguntar sobre salário logo no início da entrevista pode sugerir que você está mais interessado no que a empresa pode oferecer do que em como você pode contribuir. Aguarde o recrutador abordar o assunto.

7. Inventar experiências

Mentiras sobre experiências ou habilidades profissionais pode levantar dúvidas sobre o seu caráter, sobretudo se o recrutador verificar suas referências ou solicitar uma demonstração prática das habilidades. Seja sempre verdadeiro.

8. Vestimenta inadequada

A aparência também conta na hora da entrevista. Estar vestido de maneira mais formal e importante para demonstrar que você leva a entrevista a sério. Atente-se a isso.

9. Falta de objetividade sobre os interesses profissionais

Se você não souber argumentar sobre porquê quer a vaga ou suas metas profissionais, o entrevistador pode questionar sua adequação à posição. Prepare-se para discutir suas ambições e como o cargo se encaixa nelas.

10. Desrespeitar o tempo da entrevista

Prolongar de forma descabida as respostas pode ser visto como falta de respeito ao tempo do entrevistador. Tenha foco e vá direto ao ponto.