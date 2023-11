'Personagens futuristas' chamam a atenção e animam convidados em eventos de Belém

Quando começou a trabalhar com eventos, o empresário Egberto Cavalcante sabia que poderia inovar, foi pensando nisso que ele criou a Anime Fest Futuristic, uma empresa especializada na criação e desenvolvimento de vestimentas futuristas, conhecidas como "robôs futuristas".

"Eu percebi que em determinado momento, as festas ficavam muito calmas", disse. Foi então que, há 5 anos, ele teve a ideia de criar personagens futuristas para animar e interagir com os convidados.

São 24 personagens futuristas criados por Egberto e a esposa, Pollyana Negrão, que atua como diretora da Anime Fest Futurist. “Já existem muitos pedidos de licença para uso das vestimentas dos robôs, que são todas patenteadas", disse Pollyana.

Atualmente a empresa conta com mais de 50 colaboradores dedicados e talentosos, que compartilham a visão de criar experiências únicas e futuristas para cada evento.

Os personagens fazem uma apresentação que dura em média 10 minutos, após isso, interagem com os convidados. "Somos uma empresa especializada em vestimentas futuristas com trajes contornados em neon, com efeitos na roupa para animar o público de todas idades", explicou Egberto.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, os robôs futuristas chegam a fazer 12 apresentações por dia, aos finais de semana. "Nosso intuito é resgatar a criança interior que todos nós temos", diz Egberto.

O filho do casal, Pietro Negrão, de 6 anos, também é uma atração futurista, conhecido no ramo artístico como Futurista Kids.

Diante do sucesso dos personagens, Egberto conta que tem planos de expandir a empresa.“A AnimeFest Futuristic está em ascensão, estamos com novos projetos para a região local e já recebemos propostas também para expansão fora da região", disse.

" Tenho certeza que 2024 será um ano de muitas novidades do jeitinho que gostamos, com muita tecnologia e inovação", finalizou Pollyana.

Clipe de Anitta e participação em shows do Alok

A habilidade da empresa em criar um ambiente futurista e envolvente tem cativado os artistas também.

Um dos momentos mais marcantes foi a participação dos robôs no clipe "No chão, novinha", da cantora Anitta, que foi gravado em Belém. Durante a produção, a marca da AnimeFest Futuristic foi estampada nos telões da Times Square, em Nova Iorque. "As roupas são vestidas por dançarinos profissionais, com shows e danças coreografadas", explicou.

Outros momentos memoráveis foram as participações em shows do DJ Alok e do cantor Gusttavo Lima, em Belém.

