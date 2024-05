Experiência sensorial: conheça loja de vinhos comandada por casal com deficiência visual, em Belém

Juntando o amor pelo vinho e a vontade de empreender, o casal de deficientes visuais Núbia de Freitas e Thonnys Moraes, criaram a “Avintura Vinhos Finos". Os desafios? São muitos. Mas o casal é especialista em ultrapassa-los e se tornar inspiração para outras pessoas que mesmo apesar de limitações conseguem vencer.

A loja começou apenas virtualmente, em 2020, em meio a pandemia do Covid-19. Dois anos depois, eles inauguraram a loja física devido a pedidos dos próprios clientes. No período da pandemia, muitos empreendedores fecharam as portas, mas o casal iniciou algo que os levaria além e a ultrapassar barreiras. Tudo foi e continua sendo escolhido por eles, desde o nome do empreendimento até as embalagens para presentes.

O nome escolhido “Avintura”, vem da ideia de “Aventura”, se aventurar por aromas e sabores. “A gente fez aí um trocadilho com a questão da Aventura, porque essa palavra representa um pouco do que a gente é no nosso dia a dia. A gente gosta de desafios, a gente gosta de descobrir sempre novas coisas, a gente gosta de se aventurar. Os nossos clientes também abraçaram essa causa e eles vem para cá se aventurar com a gente, conhecer novos vinhos, viver novas experiências”, explica Núbia.

A logomarca da loja, também escolhida pelo casal, possui um alto relevo para que eles possam identificar, assim também como algumas embalagens dos vinhos vendidos. “A gente teve todo um cuidado de escolher a nossa logomarca em alto relevo, propositalmente para a gente conseguir também identificar ao fazer o toque”, conta Thonnys.

Uma conquista muito importante para Thonnys, é o fato de ele ser o primeiro Sommelier com deficiência visual do Brasil, certificado pela Associação Brasileira de Sommelier (ABS) do estado Rio Grande do Sul. Thonnys explica que o curso de sommelier já existia, porém não atendia pessoas com deficiência. Ele também contou que eles fizeram uma proposta a ABS para que adaptassem o curso e a Associação aceitou o pedido.“Para nós é um orgulho muito grande ter essa conquista, foi um grande desafio, tanto para a gente quanto para a instituição, que teve a dificuldade de criar uma estrutura de ensino para eu conseguir absorver a informação, fazer as provas, que por exemplo, foram de todas orais. É gratificante demais”, diz o empreendedor

Apesar de muitas conquistas, o casal conta que os desafios para PcD’s são muito grandes, principalmente na parte de sistemas de gestão. “Toda empresa precisa ter gestão, precisa ter controle, com a gente não seria diferente. Mesmo sendo uma empresa pequena, a gente precisa ter esse controle, controle do que sai, controle do que entra. Só que os sistemas que existem não são nem um pouco preparados para a gente utilizar. É uma grande dificuldade que a gente tem. Por exemplo, usamos a plataforma de delivery para realizar entrega, e não conseguimos usar. Eu tenho que pedir ajuda para alguém, mas o que a gente consegue fazer, a gente brigou muito para que a gente conseguisse fazer. É uma superação todo dia”, desabafa o sommelier.

Núbia explica que o relacionamento com os clientes é essencial para o sucesso da loja. "A gente busca sempre trazer algo novo para oferecer uma experiência diferenciada. Trazemos muita degustação sensorial para que as pessoas se permitam libertar os sentidos a partir do vinho. Também fazemos curadoria, orientamos nossos clientes a uma escolha melhor, a gente estuda muito para dar uma experiência incrível para os nossos clientes. Estamos sempre participando de eventos de vinho, buscando o que tem de melhor. O nosso Instagram traz essa proposta de falar de vinho de forma descomplicada", conta, entusiasmada.

O casal viaja todos os anos para eventos fora do estado, tudo para ficar sempre por dentro das novas tendências de vinhos."Estamos sempre ligados no que o mundo do vinho oferece, não só no Brasil, como fora. Estamos hoje em uma tendência de vinhos mais aromáticos, por exemplo, então o mundo do vinho é muito dinâmico e a gente precisa acompanhar tudo que está acontecendo", finaliza Núbia.