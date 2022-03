Empresários pedem restrição da AliExpress, Wish, Shopee e outras importadoras

Um grupo de empresários denunciou plataformas estrangeiras, como AliExpress, Wish e Shopee, que trazem produtos a pessoas físicas no Brasil - prática conhecida como “cross border''. Nomeado de “Contrabando Digital”, o documento é assinado por Luciano Hang, dono da varejista Havan, pelo CEO da Multilaser, Alexandre Ostrowiecki, e outros nomes de empresas de varejo que trazem materiais chineses. A informação foi publicada pela coluna Broadcast, do Estadão.

Os empresários alegam "concorrência desleal" e enviaram o documento para a Procuradoria Geral da República (PGR). A apresentação foi assistida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente Jair Bolsonaro.

O grupo pede que os consumidores sejam cobrados no momento da compra e não quando o produto entra no Brasil e passa pela Receita Federal. A acusação também inclui subfaturamento de notas fiscais e reetiquetagem na Suécia, como tentativa de burlar a fiscalização. O grupo afirma que apenas 2% das entregas são devidamente taxadas.

A causa foi apoiada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Associação Nacional dos Fabricantes Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) e do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP).

