Empreendedores têm acesso a qualificações presenciais e online pelo Sebrae

Segundo a gerente da Unidade de Relacionamento Empresarial da entidade, Leda Magno, no primeiro caso, há uma escuta ativa ao levantar as necessidades dos empreendedores, e o Sebrae trabalha sugerindo consultorias que possam ajudá-lo. “Associado a isso, eles passam a fazer parte de uma rede de relacionamento e recebem conteúdos digitais. O Empretec é referência em atendimento presencial”, afirma.

Outra estratégia na linha presencial que foi fortalecida em 2022 foi a dos atendimentos itinerantes nas duas Unidades Móveis que o órgão possui, levando orientações e serviços básicos para os empreendedores. No total, foram disponibilizados 227 cursos presenciais, 1.599 consumos na modalidade “On Demand” via pela Loja Virtual, 401 oficinas presenciais, 60 oficinas à distância e 92 seminários presenciais. O Sebrae tem à disposição dos empreendedores cursos pelo WhatsApp, de educação a distância (EAD) e a Agência Digital, sendo que todos podem ser acessados pelo portal pa.sebrae.com.br.

Para 2023, o foco da instituição será totalmente voltado para as consultorias e os atendimentos individualizados. “Isso tem gerado resultados mais eficazes aos negócios. Pensando nas duas linhas de atuação que já citamos anteriormente, podemos destacar algumas trilhas de capacitação especificas para alguns segmentos, como o turismo e o empreendedorismo feminino, esse último por meio do Sebrae Delas, que é desenvolvido em nove regiões e que devemos ampliar o campo de atuação em 2023”, destaca a gerente.

Leda também ressalta que, na plataforma de educação a distância, todas as pessoas podem fazer os cursos, sejam empreendedoras ou alguém que pense em empreender ou tenha interesse pelo tema. Outras ações, no entanto, são específicas para quem empreende e já é formalizado. De acordo com a porta-voz do Sebrae, é importante que os interessados atentem para esse perfil e se enquadrem como pequenos negócios, aqueles que faturam até R$ 4,8 milhões por ano.

Para ela, a qualificação é importante não somente para quem empreende, mas também para quem deseja empreender. “Temos conteúdos que prestam suporte para quem anseia abrir o próprio negócio e não sabe como dar os primeiros passos. Por isso, eles, assim como os demais atendimentos, são fundamentais para quem deseja começar a empreender da forma certa, buscando conhecimento e se preparando para atuar no mercado”, pontua a gerente do Sebrae.

Empreendedora faz curso e identifica pontos fortes e fracos

A fonoaudióloga e especialista em audição Carolina Pina, de 44 anos, tem, há cerca de 18 anos, uma empresa que comercializa aparelhos auditivos, e há quase uma década conta com um consultor que a orienta. Foi através dele que a empreendedora conheceu o curso Empretec, do qual participou no fim de 2021. "Ele me orientava a fazer e dizia que foi um divisor de águas na vida dele, é um dos cursos mais importantes do Sebrae e compreende uma semana inteira de dedicação. E assim eu fiz, me inscrevi", lembra.

No curso, ela conta que constatou algumas particularidades suas que são positivas, mas também percebeu onde tem mais dificuldades no negócio. Um exemplo era a falta de planejamento. "Sempre arregaçava as mangas e ia fazer o que tinha que ser feito, mas sem calcular se aquele esforço e energia iam ser benéficos. Com o Empretec vi que, antes de agir, é preciso planejar. Um planejamento bem pensado nos ajuda", destaca.

Carolina, depois da capacitação, passou a desenvolver mais estratégias de planejamento, o que a ajudou a controlar a ansiedade e ainda entender melhor seu papel dentro da empresa e como ajudar seus colaboradores. "Minha equipe está mais motivada em decorrência da minha mudança", aponta.

Os cursos podem ser acessados pelo site pa.sebrae.com.br, e as informações também podem ser solicitadas pelo telefone 0800 570 0800 (que também é WhatsApp). Todos os cursos da plataforma EAD são gratuitos, assim como outros serviços oferecidos aos empreendedores.

Confira os cursos mais buscados no Sebrae

1º Venda no Instagram

2º Como organizar a vida financeira

3º Mulheres que chegam ao topo