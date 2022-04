Empreendedores inovam sabores da Páscoa com toques da gastronomia paraense

Quando uma família celebra datas comemorativas em torno de uma refeição ou alimento especial, o ato de comer envolve o encontro entre tradição e as novidades de cada período. A Páscoa 2022 não será diferente. Em Belém, profissionais do ramo de doces e salgados inovam com produtos que misturam o formato clássico do ovo de Páscoa com ingredientes da culinária do Pará, que é considerada atualmente como uma das mais originais do país.

Os chocolates continuam em alta, dominando as prateleiras dos supermercados e as páginas das redes sociais de pequenos empreendedores, no entanto, as opções de quem prefere alimentos salgados também estão ganhando destaque. É o caso do “empadovo”, produto comercializado pela pequena empresária, que é um empadão, receita feita principalmente com frango, no formato de ovo de Páscoa.

“A gente procura agradar todos os públicos. Uma novidade que nós destacamos é o ‘empadovo’ de camarão com jambu, para trazer o gosto regional. Nós já trabalhávamos com o ‘empadovo’ de frango, mas resolvemos fazer o de camarão para dar ainda mais destaque para a gastronomia do Pará, assim como temos o pão de batata com creme de camarão com jambu”, diz a empresária. E o “toque regional” está também nos tradicionais ovos de chocolate.

A loja gourmet virtual de Danielle, que atua com comercialização no modelo delivery, acredita que as vendas neste ano serão melhore que as de 2021 e 2020, mas admite que a inflação no preço dos alimentos pode ser um obstáculo. “Nós temos que fazer o máximo para oferecer um valor acessível, sem perder a qualidade, por isso vou sempre atrás de promoções. Mas alguns ingredientes chamam a atenção por terem aumentos constantes, como, principalmente, o leite condensado e o trigo. Tentamos variar os valores para atingir vários nichos. Temos opções de R$ 30 a R$ 90”, exemplifica.

Para conseguir inovar, e oferecer a cada ano novidades aos clientes, Danielle utiliza constantemente as redes sociais. “Outra prática que tenho é de viajar uma vez por ano para pesquisar as tendências, participar de eventos e descobrir o que os diferentes públicos, incluindo as crianças, estão pedindo”, revela.

Com o início da pandemia, em março de 2020, o negócio da empreendedora Carolina Pimenta Ataíde, que trabalha há sete anos no ramo de doces e salgados, precisou concentrar as atividades em encomendas e atendimentos delivery, já que a loja física que possuía dentro de um colégio teve que fechar. “Mas agora, neste ano, com o retorno das aulas e dos eventos, a gente tem a expectativa de que as coisas vão melhorar. Acredito que as vendas da Páscoa serão melhores que nos outros anos”, afirma.

O fruto considerado símbolo do Pará, o açaí, também está presente nos doces de Carolina Ataíde. “A gente sempre buscou utilizar os ingredientes regionais. Temos o ovo de colher Paraense, que leva açaí e tapioca, e o Carimbó, que é de cupuaçu e castanha. Também apostamos no empadão de camarão rosa com jambu”, completa.

Em 2020, Belém teve renovado o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação (Unesco). A capital paraense tornou-se referência mundial em gastronomia em 2015, e passou a integrar uma rede de cidades de todo o mundo que buscam desenvolvimento de maneira sustentável e igualitária.