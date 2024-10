Empreendedor paraense lança linha de suplementos no mercado

Cada vez mais pessoas dedicam atenção aos cuidados com o corpo e investem em produtos e serviços que promovem o bem-estar e oferecem, sobretudo, a melhora na saúde física. Ao observar a expansão do “mercado fitness” e as demandas dos próprios alunos, o personal trainer Guto Lopes decidiu apostar na indústria de suplementos. Há cerca de um mês, o paraense lançou uma linha de produtos que melhoram o condicionamento físico e auxiliam no processo de emagrecimento.

Os suplementos alimentares fornecem nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos, para complementar a alimentação. Atualmente, o mercado conta com uma variedade de marcas, no entanto, Guto Lopes é o pioneiro a desenvolver uma linha de suplementação no Estado, segundo ele.

Com um espírito empreendedor aflorado e não satisfeito em oferecer apenas a consultoria aos seus alunos, Guto Lopes já desenvolveu outras ideias voltadas ao mundo do esporte. Ele decidiu montar estúdios personalizados de musculação, com atendimentos individualizados e conforme as necessidades dos clientes.

“Comecei com os estúdios e já foi algo diferente dos nichos tradicionais, e então me gerou a ideia ‘do que eu posso fazer mais?’. Aí veio a ideia de lançar uma bicicleta, a linha de suplementos, de montar um ecossistema de, em um lugar só, suprir todas as necessidades dos alunos”, relata o educador físico.

VEJA MAIS

“A gente trabalha com planejamento nutricional. Eles [alunos] sempre precisam de um Whey, de uma creatina, algo que é fundamental para a evolução desse cliente. Por que não facilitar? Hoje em dia, as pessoas têm a vida muito corrida, não têm tempo. Então, eu pensei em ter uma marca própria de suplementos, além de também valorizar a minha marca, porque eu acho que, quando você faz outras coisas em outros segmentos, agrega ao seu negócio”, completa.

A linha de Guto inclui um whey protein, que ajuda no ganho de massa muscular; creatina, que é um nutriente responsável pela produção de energia e ajuda no processo de recuperação do músculo; termogênico, que auxilia no aumento do gasto de energia e maximiza a queima de gordura; e o pré-treino, que consiste em um conjunto de proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais que ajudam a manter os níveis de energia elevados, proporcionando um melhor rendimento durante a prática da atividade física. De acordo com o personal, os seus produtos competem com as maiores marcas do mercado, inclusive superando alguns suplementos no quesito custo-benefício.

“Você pode procurar qualquer whey, das melhores marcas, e aqui encontrar 27 gramas de proteínas, enquanto a maioria dos produtos vai entregar entre 20 e 23 g por porção. Outra coisa bem peculiar da minha marca é o sabor, que para mim é indispensável, e faz diferença porque eu acertei. Muita gente falava: ‘eu comprei um whey e tomei, mas não gostei do sabor’. Então eu queria juntar os dois, que é a qualidade e o sabor”.

Apesar de não ser tão famoso quanto o whey protein, o pré-treino possui vários benefícios para melhorar a performance nos treinos e ganho de músculos. “Muita gente chega no treino indisposto e precisa de uma animada, para conseguir elevar as cargas e render mais na musculação. São produtos diferentes, mas que vão dar disposição e ajudar o aluno a ter um treino produtivo”, conclui.