Dia dos Namorados: cestas de café da manhã conquistam os apaixonados em Belém

No calendário do comércio, o Dia dos Namorados é uma das datas mais esperadas por quem trabalha com produtos personalizados, e as cestas de café da manhã continuam sendo uma das opções para quem deseja surpreender a pessoa amada. Empreendedores belenenses que trabalham na área contam como está a preparação para a data, além dos tipos e valores cobrados nas cestas.

Em Belém, a empreendedora Camila Raminho, que atua no ramo há 13 anos, já sente o impacto positivo das encomendas deste ano. “As encomendas estão com expectativas positivas, com projeções de crescimento em relação ao ano passado. O e-commerce, em particular, tem se destacado, com crescimento nas vendas online”, afirma.

Para este ano, Camila preparou uma edição especial da cesta, recheada de delícias feitas artesanalmente, com um toque regional e junino, já que a data cai em pleno mês de junho. “Incluímos também um brinde surpresa para quem adquirir a cesta, além de uma caixa com brigadeiros para deixar o clima ainda mais romântico”, completa.

Nas cestas do empreendedor Bernardo Elleres o diferencial para a data é a rosa vermelha, que é vista como a mais romântica entre as flores. Além dela, o jovem, que atua há três anos na área, está oferecendo para os seus clientes chocolates importados, bolos com geléia de morango, pães finos etc. "A cesta desse ano para o dia dos namorados conta com alguns itens especiais, temos aí as rosas, os chocolates importados, temos croissants clássicos, além de bolos com geléia maravilhosa de morango, tudo para o cliente receber um excelente presente. A gente sempre tenta pesquisar itens mais selecionados, produzir com muita qualidade, que eu acho que é isso que o nosso cliente precisa".

Bernardo iniciou as vendas das cestas na pandemia e viu seu negócio expandir ao longo dos anos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Além do afeto em forma de quitutes, o presente é visto como uma alternativa prática, mas cheia de significado. “Dar de presente uma cesta de café da manhã é uma forma carinhosa e prática de alegrar o dia de alguém. É uma opção versátil para várias ocasiões, sem falar que é um momento aconchegante e alegre”, explica Camila. Este ano, as cestas da empreendedora estão sendo vendidas a R$ 320, valor que reflete também o reajuste nos preços de alguns insumos alimentícios que compõem a encomenda.

Já na cestaria de Bernardo, o presente varia de preço conforme o tramanho da cesta escolhida pelo cliente, podendo custar de R$ 365 a R$ 445.

Com mais de uma década de experiência, Camila viu sua clientela se transformar ao longo dos anos. Hoje, ela conta con clientes fiéis que voltam em todas as datas comemorativas. “Trabalhar com cestas me traz um bom retorno financeiro. Gosto muito de trabalhar com elas e espero continuar por muitos anos levando meus sabores para nossos clientes”, conta.

A quantidade de cestas produzidas pelo empreendedor é limitada. Os pedidos começaram a chegar nesta semana (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Para Bernardo, as cestas viraram sua única fonte de renda. O empreendedor conta que a área é rentável e gratificante, além de trazer parceiros leais e uma equipe empenhada em entregar sempre o melhor para o cliente. "A área dá muito trabalho, mas a gente se organiza, a gente se planeja. A nossa equipe é muito completa, muitas pessoas comprometidas conosco, então tudo isso nos fortalece a cada ano que passa", diz.

Com o slogan "entre gestos e sentimentos", ele espera vender 100 cestas no dia dos namorados deste ano. Sua equipe estará em peso trabalhando na véspera do dia e os 20 entregadores correrão as ruas da grande Belém para transportar os presentes até os enamorados.

Enquanto os casais seguem pensando na melhor forma de demonstrar carinho, empreendedores como Camila e Bernardo aproveitam para reforçar que o amor, quando servido com afeto e criatividade, pode ter sabor de chocolate, bolo quentinho e brigadeiro de colher.