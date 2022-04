Como vão funcionar as novas regras para o vale-alimentação e vale-refeição; confira

No mês de março, o Governo Federal estabeleceu novas regras de utilização para quem recebe vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR). As empresas terão até maio de 2023 para se adequar às mudanças. Mas voce já pode conferir as mudanças aqui no portal O Liberal.com. Confira:

O que mudou na utilização do vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA)?

Antes os saldos dos tickets de alimentação e refeição podiam ser usados para pagar contas e comprar outros itens que não os da cesta básica em estabelecimentos que aceitassem a “bandeira” do vale. A partir de agora, o uso dos vales passa a ser limitado, ou seja, o trabalhador só poderá utilizá-los para pagar refeições ou para compra de alimentos. Além disso, as novas regras proíbem que empresas que ofereciam vale-alimentação e/ou refeição aos seus trabalhadores negociem descontos ou benefícios com as empresas parceiras. Quem descumprir as medidas estará sujeito à multa de até R$ 50 mil.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)