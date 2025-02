Com atendimento personalizado, ‘Fábrica de Camisas’ oferece conforto térmico, maciez e durabilidade

Há um ano no mercado de Belém, a Fábrica de Camisas tem se destacado pela produção de camisas promocionais com um diferencial exclusivo: um acabamento dry comfort premium, que garante maciez, conforto térmico e durabilidade. Com mais de 15 anos de atuação no Piauí e um centro de distribuição próprio, a empresa viu na capital paraense uma oportunidade para suprir a demanda por camisas em grande escala, especialmente no setor atacadista.

Apostando em qualidade e preços acessíveis, a marca já expandiu sua atuação para toda a Região Metropolitana de Belém e a algumas cidades vizinhas, conquistando clientes com um atendimento ágil e personalizado. Segundo o empresário José Hélio, o motivo pelo qual a marca aterrissou na capital paraense foi pela oportunidade de apresentar o produto ao mercado local.

“Nosso produto é de qualidade e tem o preço mais acessível do mercado. Vimos também a deficiência desse tipo de produto no mercado, principalmente no atacado, em pedidos de grande quantidade de camisas”, explicou. Ele lembra que as camisas promocionais têm um tratamento especial no tecido feito na fábrica; elas são macias e confortáveis para uso no dia a dia, de acordo com ele.

Crescimento

Com um crescimento acelerado e de olho no potencial do mercado na região Norte, a empresa aposta na combinação de tecnologia e inovação para se diferenciar da concorrência. Todo o processo de produção das camisas é realizado internamente, desde a fabricação do tecido até a finalização do produto, garantindo um padrão de qualidade superior, com mais conforto térmico e durabilidade.

“Esse é um diferencial que só nós da Fábrica de Camisas temos”, destacou o empresário. A boa aceitação dos produtos na capital paraense impulsionou a expansão da empresa, que busca se destacar pelo compromisso com prazos. “Nossa prioridade é oferecer agilidade e um serviço diferenciado para cada cliente. Estamos crescendo e queremos continuar levando um produto de excelência a um preço acessível”, reforçou.