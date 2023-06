Chegada do verão aquece mercado de roupas e acessórios de praia no Pará

A chegada do verão prepara os paraenses para curtir as praias no mês de julho e a procura por biquínis e maiôs aquece o mercado em Belém. A época mais quente do ano é uma oportunidade para os empreendedores investirem no comércio de moda praia, que tem a tendência de crescer durante esse período.

Antes mesmo da temporada de calor começar, os atacadistas garantem as peças para revenda e os consumidores também buscam antecipar suas compras, principalmente de produtos artesanais. Porém, apesar da grande procura, os produtos de moda praia ainda tem baixa fabricação em Belém.

Vanessa Rocha, de 39 anos, é proprietária de uma loja de moda praia que confecciona produtos autorais de forma manual. Ela conta que decidiu começar seu próprio negócio por, além de rentável, ser um nicho pouco explorado pelos paraenses. "Eu vi que a maioria dos varejistas comprava de fora, principalmente do nordeste, e aqui precisava de uma marca local, com mão de obra local, que tivesse qualidade e beleza nas peças", disse.

Já a Talita Melo mantém uma boutique de moda feminina, dentro de um salão de beleza, no bairro do Marco, em Belém. Ela vê na parceria com o salão de beleza uma oportunidade de incrementar os negócios, já que tanto ela quanto os donos do salão têm produtos que agradam uma mesma clientela, que é diversa, mas tem predominância do público feminino.

“Neste verão, estamos investindo em moda praia, pois, nesta época do ano, esse segmento torna-se promissor em Belém, devido ao dito verão da região, que em 2023 promete. Além disso, julho também é o mês de férias. Então, férias e verão combinam com a tendência moda praia, o que traz grande expectativa de vendas no segmento”, afirmou Talita Melo.

Por sua vez, Vanessa Rocha trabalhava como gerente de um estabelecimento que revendia peças de moda praia, foi onde teve seu primeiro contato com esse mercado e procurou se profissionalizar na área. "Eu percebi que tinha uma procura bem grande em Belém e a loja que eu trabalhava não tinha uma fábrica de biquínis, maiôs, etc. Então eu fiz design de moda e aos poucos fui fornecendo algumas peças para essa loja até ser apenas fornecedora", contou Vanessa.

Porém, durante a pandemia, a loja para onde ela fornecia as peças acabou fechando as portas por problemas financeiros. Foi então que Vanessa decidiu criar sua própria marca voltada para moda praia. "Eu comecei no meio da pandemia, no 'olho do furacão', e tem sido um desafio, mas estamos crescendo, principalmente agora que o verão está chegando", disse.

Comércio online e aquecimento nas vendas

Como Vanessa investiu em sua marca durante a pandemia, ela teve que se adequar desde o começo com o mercado online e reconhece que isso impulsiona suas vendas. "Como no e-commerce fazemos vendas para todo o Brasil, tem temporadas que aqui é inverno, mas em outros estados é verão, então vendemos o ano inteiro", disse. Sua marca trabalha com vendas pelo WhatsApp, Instagram e no site oficial, principalmente para fora do Estado e compras internacionais.

A confecção dos produtos moda praia é feita em uma fábrica apenas com mão de obra paraense, para exaltar os produtos da região. "Eu sempre digo que a minha marca é paraense e feita por mulheres paraenses", ressalta a empreendedora que lança uma coleção diferente a cada três meses. Na fábrica tem um espaço também reservado para vendas físicas, para as consumidoras que querem escolher as peças fora do online.

As roupas e acessórios são fabricadas por mulheres paraenses na marca da Vanessa. (Ivan Duarte / OLiberal)

A empreendedora, que também trabalha com a atacado, percebe um aumento nas vendas para o verão deste ano, em relação aos anos anteriores. "Estamos em uma boa crescente em 2023. A gente costuma dizer que nosso verão começa bem antes, porque as atacadistas que compram daqui já garantem as peças nos meses de maio e junho. Então o comércio já tá bem aquecido", detalha.

"Além do pessoal do atacado, o varejo também já tá comprando bastante. Também tem uma grande procura em vésperas de feriado, quando faz um solzinho, final de semana, sempre dá uma aquecida. Então, o varejo já tá se antecipando para o verão desde agora", destaca Vanessa sobre as datas que mais vende.

Talita Melo recordou que iniciou o próprio negócio timidamente, mas com mais experiência, ela tem ficado mais arrojada nos negócios. “Este ano, decidimos ser estratégicos, apostando em uma grande saída de produtos, e por isso adquirimos um estoque que atenda a demanda até o fim deste verão. Temos peças para todo o público feminino, de faixa etária juvenil até mais e 65 anos”, garantiu a jovem.

Talita investe forte em biquínis, do modelo mais recatado ao mais ousado com preços entre R$ 5,00 a R$ 75,00. “Se o assunto é biquíni, temos peças separadas e conjuntos, além de maiôs de tamanhos entre P ao GG. Trazemos acessórios como colares e pulseiras, variando de R$ 9,00 a R$ 29,90, também, a saídas de praia de R$ 25 a R$ 49,90. Shorts, calças, vestidos e blusas que combinam com o verão, do P ao GG, e os preços variam dee R$ 19,90 a R$ 119,00. Ou seja, é preço e modelo para todos os gostos”, contou sorrindo Talita.

Produtos mais procurados

O verão 2023 aposta em cores vibrantes, que sempre acompanham esta época do ano, e muito crochê. As peças artesanais viraram febre entre os fashionistas, blogueiras e celebridades nos últimos meses, mostrando que pode ser uma tendência que veio para ficar. Vanessa explica que o artesanato está muito presente nas últimas coleções da sua marca. "Como sempre, a tendência para esse verão são as cores quentes, mas na estamparia teremos muito crochê e tricô. Por isso, a nossa coleção vem cheia de manualidades, porque são esses detalhes deixam a peça sofisticada", explica.

As encomendas que Vanessa mais recebe são as de biquínis com sustentação, que levantam o busto, sendo o "carro chefe da marca". Por isso, ela destaca que o diferencial de seu empreendimento é estar sempre por dentro das tendências do momento. "A gente procura sempre largar na frente, sempre inovando, com as cores em alta, novas texturas, estampas diferenciadas e exclusivas, porque tudo isso faz o diferencial da marca", disse.

Vanessa trabalha com coleções dentro do que está em alta no momento. (Ivan Duarte / OLiberal)

"A gente trabalha com coleções que são lançadas a cada três meses, o ano todo. Aqui a gente consegue vender moda praia sempre, faça chuva ou faça sol, porque sempre tem novidades", explicou a empreendedora que comercializa diversas roupas e acessórios para a temporada mais quente do ano, inclusive moda plus size e infantil, para alcançar todos os públicos. Os biquínis são vendidos a partir de R$ 129,90 e os maiôs a partir de R$ 149,90, com a opção montar as peças e escolher tamanhos e modelos diferentes.

Mesmo com os modelos que estão em alta, é possível perceber que as paraenses ainda prezam pelo conforto. "Além de beleza, a mulherada quer conforto, elas procuram uma moda praia que dê pra curtir o verão tranquilamente, e é isso que a gente procura fornecer para as clientes", conclui.

