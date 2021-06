Em Vigia de Nazaré, título de eleitor é necessário para vacinação

O município de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense, começa a vacinar contra a covid-19 pessoas por idade (sem comorbidade) nesta terça-feira (08). O público-alvo deste dia é formado por pessoas que estão na faixa etária de 55 a 59 anos. Programação vacinal das 8h às 14h, em doze pontos montados em várias localidades do município.



A agenda de imunização desta semana vai seguir da seguinte forma: na quarta (09), de 50 a 54 anos; na quinta (10), de 45 a 49 anos; e, na sexta (11), de 40 a 44 anos. Na próxima semana, será da seguinte forma: segunda (14), de 35 a 39 anos; terça (15), de 30 a 34 anos; quarta (16), de 25 a 29 anos; quinta (17), de 20 a 24 anos; e sexta (18), de 18 e 19 anos.



Os pontos de vacinação são: Hospital Nilson Tolosa; ESF Vila Nova; ESF Santa Rosa; ESF Penha Longa; ESF Macapá da Barreta; ESF Porto Salvo; ESF São Sebastião; ESF Castanheira; ESF Sol Nascente; ESF Novo Horizonte; Secretaria de Educação; e sede da Sociedade Literária 5 de Agosto.



Documentação com título de eleitor



A Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré está fazendo a exigência de comprovantes de residência, cartão SUS e título de eleitor para realizar a vacinação. Em vídeo publicado na noite desta segunda (07), no Instagram da prefeitura, a secretária municipal de Saúde, Patricia Soeiro, comentou que a exigência do título causou algumas dúvidas na população, uma vez que não é um documento pedido em outros municípios.



Segundo a secretária, a exigência é uma forma de garantir que todos os vigienses que residem no município possam ter acesso à vacina, pois, assim como em todos os municípios paraenses, as doses que são repassadas seguem o censo demográfico.



"Um dos motivos é porque a gente recebe as vacinas de acordo com o índice populacional. A nossa regional, que é a metropolitana II, distribui as vacinas de acordo com o censo demográfico que a gente tem. Se a gente abre a vacina para que todas as pessoas venham se vacinar, que não sejam do município, a gente corre o risco de não conseguir chegar a vacina aos nossos munípices", explicou, no vídeo.



Em nota divulgada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Vigia de Nazaré, a secretária reforçou os critérios. "E essa foi a forma encontrada de garantir o imunizante para toda população vigiense. Também evitando a migração de pessoas de outros municípios e, até mesmo, de outros estados, podendo causar uma falta da vacina para os vigienses", informou.



Calendário de Vigia foi confundido com o calendário de Belém



Nesta segunda, alguns internautas publicaram as imagens desse novo calendário vacinal Vigia de Nazaré acreditando que era o calendário vacinal de Belém. Isso porque, foi cortada a parte de baixo, onde aparece a marca da prefeitura responsável pela arte. Entretanto, Belém segue um calendário totalmente diferente, com a vacinação de alguns grupos prioritários nesta semana.



Vigia de Nazaré - calendário de vacinação de pessoas sem comorbidades:

08/06 – 55 a 59 anos;

09/06 – 50 a 54 anos;

10/06 – 45 a 49 anos;

11/06 – 40 a 44 anos;

14/06 – 35 a 39 anos;

15/06 – 30 a 34 anos;

16/06 – 25 a 29 anos;

17/06 – 20 a 24 anos;

18/06 – 18 e 19 anos;