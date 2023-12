Em meio a tensões no continente, chefes de Estado se reúnem na Cúpula do Mercosul

Nesta quinta-feira (7), a partir das 11h, chefes de Estado de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia se reúnem, para finalizar o processo de entrada da Bolívia no Mercosul. O encontro acontece durante a Cúpula do bloco, realizada no Rio de Janeiro, e terá também a assinatura do acordo de livre-comércio com Singapura.

A reunião acontece em meio a tensões no continente: a disputa entre Venezuela (suspensa do Mercosul desde 2017) e Guiana pelo território de Essequibo e a posse, no próximo dia 10, do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, que defende a saída do país do bloco.

A cerimônia de adesão da Bolívia terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A programação entre os líderes dos países contará ainda com um almoço, às 13h, e a sessão plenária, às 15h.

Bolívia

A Bolívia é um país associado ao Mercosul desde 1996, mas somente em 2015 iniciou o processo de adesão ao bloco. Em outubro deste ano, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a entrada da Bolívia. Em novembro, o Senado deu a mesma aprovação.

De acordo com Geraldo Alckmin, a adesão da Bolívia será positiva para a região. “O Mercosul se expandirá com a adesão da Bolívia, criando um espaço ainda mais significativo de integração regional e de possibilidades de desenvolvimento compartilhado”, disse o vice-presidente.

Singapura

Ainda de acordo com Alckmin, o acordo de livre-comércio entre Mercosul e Singapura vai diversificar exportações e investimentos. “Este será o primeiro acordo de livre-comércio do Mercosul em mais de 10 anos e o primeiro com um país asiático. Essa integração fortalece os laços econômicos entre o Brasil, o Mercosul e a região asiática, criando oportunidades para maior diversificação das exportações e investimentos”, pontuou.

Para o vice-presidente, a assinatura aproximará os países do Mercosul a grandes economias globais do sudeste asiático. “O Acordo de livre-comércio com Singapura, envolve não apenas mercadorias, mas favorece investimentos, fluxos de tecnologia, serviços, movimento de pessoas e segurança jurídica. Porta de entrada para a Ásia e para a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean)”, concluiu.