Eleições 2026: quantos deputados e senadores serão eleitos e quantos votos são necessários?

As Eleições 2026 vão colocar em disputa centenas de cadeiras no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas de todo o país. Entre os cargos que estarão nas urnas estão os de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital (DF) e senador.

Mas existe uma diferença importante na forma como esses parlamentares são escolhidos. Enquanto deputados dependem de um sistema que considera a votação dos partidos e federações, os senadores são definidos pela votação individual. Por isso, não existe uma quantidade única de votos que possa ser apontada como suficiente para eleger qualquer parlamentar em todo o Brasil. Saiba mais a seguir.

Quantas vagas estarão em disputa nas Eleições 2026?

A votação de outubro vai renovar 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Também serão escolhidos 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais.

No Senado Federal, serão 54 vagas em disputa. O número corresponde a dois terços das 81 cadeiras da Casa. Ao todo, considerando deputados federais, estaduais, distritais e senadores, serão 1.626 vagas em disputa nas eleições de 2026.

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Uma eventual segunda rodada ocorrerá em 25 de outubro, mas apenas para as disputas de presidente e governador que não forem definidas na primeira votação.

Como funciona a eleição para deputado federal e estadual?

A escolha dos deputados segue o sistema proporcional. Isso significa que a distribuição das cadeiras não depende apenas da quantidade de votos recebida individualmente por cada candidato.

Primeiro, é considerada a votação obtida pelos partidos e federações. A partir desse resultado, são distribuídas as vagas disponíveis em cada eleição. Depois, os candidatos mais votados dentro das legendas que conquistaram cadeiras ocupam essas vagas, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.

É justamente por causa desse modelo que um candidato pode receber uma votação expressiva e não necessariamente ser eleito, enquanto outro, com menos votos individuais, pode conquistar uma cadeira dependendo do desempenho de seu partido ou federação.

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Quantos votos são necessários para eleger um deputado?

Não há um número fixo de votos que garanta a eleição de um deputado federal, estadual ou distrital. A quantidade necessária muda conforme o estado, o número de vagas disponíveis, a quantidade de votos válidos e o desempenho dos partidos e federações que participam da disputa.

Um dos cálculos utilizados é o quociente eleitoral, obtido a partir da divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. O resultado serve como referência para a distribuição das vagas entre os partidos e federações. O número pode variar de uma eleição para outra e de um estado para outro.

Existe uma votação mínima para o candidato a deputado?

Sim. A legislação estabelece critérios de votação individual para a ocupação das cadeiras distribuídas pelo sistema proporcional. Nas vagas destinadas pelo quociente partidário, o candidato precisa alcançar pelo menos 10% do quociente eleitoral.

Também existem regras específicas para a distribuição das chamadas sobras eleitorais. Em uma das etapas, por exemplo, o partido ou federação precisa atingir 80% do quociente eleitoral e contar com candidato que tenha obtido pelo menos 20% desse quociente. Caso ainda existam cadeiras disponíveis, a legislação prevê outra etapa de distribuição.

Quantos senadores serão eleitos em 2026?

O Senado terá 54 novas cadeiras preenchidas nas Eleições 2026. Como a Casa possui 81 senadores, a votação deste ano vai renovar dois terços do Senado.

Cada estado e o Distrito Federal possuem três representantes no Senado, com mandatos de oito anos. A renovação ocorre de forma alternada, em um pleito com uma vaga e, no seguinte, com duas. Em 2026, serão duas vagas para senador em cada unidade da Federação.

Quantos votos são necessários para eleger um senador?

A eleição para o Senado funciona de forma diferente da disputa para deputado. O senador é escolhido pelo sistema majoritário. Em 2026, serão eleitos os dois candidatos que obtiverem a maior votação em cada estado e no Distrito Federal.

Não existe, portanto, uma quantidade mínima de votos previamente estabelecida para garantir a vaga. O número necessário dependerá da votação dos demais candidatos. Para ser eleito, o candidato precisa terminar entre os dois mais votados na respectiva unidade da Federação.

Por que deputado e senador têm regras diferentes?

A principal diferença está no sistema eleitoral utilizado em cada disputa. Na eleição proporcional, usada para deputados, as cadeiras são inicialmente distribuídas considerando a votação dos partidos e federações. A votação individual dos candidatos é utilizada posteriormente para definir quem ocupará essas vagas.

Já na eleição majoritária, utilizada para o Senado, a disputa é diretamente entre os candidatos. Os mais votados ficam com as vagas disponíveis. No caso dos deputados, é preciso considerar o desempenho da legenda e os cálculos do sistema proporcional. Para senador, a referência é a posição do candidato na votação: em 2026, os dois mais votados em cada estado serão eleitos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)