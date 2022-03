Tesouro Selic é a bola da vez para quem quer começar a investir

Os investimentos de baixo risco voltaram a ganhar alta rentabilidade no Brasil e o novo aumento da taxa Selic só reforça a recomendação de especialistas de que é preciso não só guardar dinheiro, mas saber aplicá-lo de modo inteligente.

O assessor de investimentos Leonardo Cardoso, da Ação Brasil, conta que é possível de proteger das turbulências da economia brasileira com papéis como o Tesouro Selic, Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e Certificado de Depósito Bancário (CDB), investimentos disponibilizados por diversos bancos e corretoras.

Atenção, novos investidores

"É um momento muito interessante para quem está iniciando a trajetória como investidor, pois os investimentos sem nenhum tipo de risco passam a ter rentabilidade muito elevada. O investidor não precisa se expor a riscos. É importante buscar alternativas para esse cenário, pensando não somente em surfar na alta da Selic mas também se proteger da inflação. Seguindo esse caminho você irá dar mais eficiência para o hábito de guardar dinheiro todos os meses. Já a poupança, de 2016 para cá, perdeu muita rentabilidade", afirma.

Com a Selic nos dois dígitos, a renda fixa se aproxima de oferecer aos investidores um retorno de 1% ao mês. Atualmente, a taxa está em 11,75%. Mas considerando a frequência de aumentos da taxa, ela deve passar dos 12% já na próxima reunião.

A economista Izabel Ferreira conta que a bola da vez é o Tesouro Selic, título público pós-fixado que acompanha a Selic. Segundo ela, é importante buscar vencimentos curtos, entre dois e três anos para a retirada do valor total.

"Os títulos curtos têm menos oscilação menores. Já os títulos atrelados ao IPCA, a inflação do Brasil, dependem do perfil de risco do investidor. O Tesouro Selic é uma escolha melhor não só para a rentabilidade, mas também para ter uma reserva de emergência lucrativa. Os atrelados ao IPCA são opções para médio e longo prazo", aconselha.

E a Poupança?

O cálculo da caderneta de poupança, investimento menos arriscado de todos e queridinho dos brasileiros, também foi alterada com patamar atual da Selic. Desde 2012, sempre que a taxa básica de juros supera 8,5% ao ano, a rentabilidade deixa de ser de 70% da Selic + Taxa Referencial e passa a ser fixa de 0,5% + Taxa Referencial.

"Há quem pense que a Selic subindo a poupança vai render mais, o que eventualmente pode acontecer no futuro, mas a questão é o ganho real. Infelizmente a poupança tem registrado ganhos sempre abaixo da inflação e não é um ativo que vai aumentar o tamanho do capital de ninguém. É a mesma coisa que perder dinheiro, pois o que você ganha na poupança não acompanha a alta dos preços no país", conta.

Veja rentabilidade estimada de R$10.000 para cada fundo em um ano (investimento de curto prazo)

Poupança: R$10.617,00

Tesouro Selic: R$11.165,00

CDB (110% do CDI): R$11.281,50

LCI ou LCA (100 do CDI): R$11.165,00