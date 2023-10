Sudam debate desenvolvimento sustentável das ilhas do Marajó (PA) e Bailique (AP) 

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) promove o “Seminário Identificando demandas prioritárias para o desenvolvimento sustentável dos Arquipélagos do Marajó, no Pará, e de Bailique, no Amapá/AP”. O evento, das 9h às 18h, será nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17), na sede da instituição, no bairro do Marco, em Belém.

De acordo com a Sudam, os debates terão representantes dos governos federal, estadual e de prefeituras, além de instituições de ensino e pesquisa. “A ideia é identificar e mapear demandas prioritárias para serem atendidas de forma conjunta e planejada. O trabalho é urgente, pois essas regiões, mesmo ricas em recursos naturais e de grande potencial econômico, possuem baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)”, diz o texto divulgado pela Superintendência da Amazônia.

Ainda, segundo a Superintendência, o Seminário quer levantar os principais desafios e as oportunidades para o desenvolvimento das regiões citadas, “num esforço envolvendo a sociedade civil, articulação interinstitucional nas três esferas de governo e participação do setor privado”, aponta a Sudam.

Iniciativas públicas e privadas

A Sudam informa, ainda, que a partir do mapeamento, serão direcionadas ações públicas e privadas para atender demandas prioritárias dos arquipélagos do Marajó e Bailique, no Amapá.

O Seminário será conduzido a partir da metodologia participativa, a fim de que os participantes elaborem as propostas para as necessidades das populações abrangidas, a curto, médio e longo prazos.

O Conselho Deliberativo da Sudam definiu as regiões citadas no Pará e no Amapá como prioritárias na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, sob a gestão do Ministério de Integração e Desenvolvimento Agrário (MIDR), ao qual a Sudam é vinculada.

Políticas para redução da pobreza e da desigualdade regional

A Sudam também informa que a deliberação do Conselho está em consonância com a política do governo federal (PNDR), para a redução da pobreza e da desigualdade regional, e ações para a inclusão social e promoção de oportunidades de trabalho, renda e desenvolvimento econômico, social e humano.

A abertura da programação do Seminário será às 9h, desta segunda-feira (16), com a participação de ministros de Estado, dos governos do Pará, do Amapá, Municipal e da sociedade civil e instituições convidadas. Às 11h, haverá a instalação das mesas de debates com o tema “Desenvolvimento sustentável e inclusivo do Marajó e Bailique”.

O evento seguirá à tarde, das 14h30 às 17h, com temas como pesca, piscicultura e carcinicultura; cultura e turismo; fruticultura e produtos florestais madeireiros e não madeireiros e agricultura familiar. A programação volta na terça-feira (17), com a plenária de encerramento, às 16h30, com a apresentação do ‘Documento Síntese do Evento’.