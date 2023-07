Rendimento real da poupança atinge 5,22% acima da inflação

A poupança rendeu 5,22% acima da inflação em um período de 12 meses encerrado em junho de 2023. As informações são do monitoramento realizado por Einar Rivero, da plataforma TradeMap. Essa é a primeira vez desde agosto de 2017 que o ganho real, ou seja, o rendimento acima da inflação, ultrapassa a marca de 5%.

Os resultados têm sido positivos desde setembro do ano passado e vêm crescendo continuamente. Em maio, o rendimento real atingiu 4,40%, alcançando o maior retorno desde outubro de 2017.

No entanto, especialistas alertam que a poupança não é a opção mais vantajosa para fazer o dinheiro render. Eles recomendam alternativas como CDB e investimentos atrelados ao CDI.

"Em termos reais, a poupança está melhorando seu rendimento devido à queda da inflação. No entanto, ao mesmo tempo, o CDI está proporcionando ganhos muito maiores. No final das contas, o que importa para o investidor é obter rendimentos acima da inflação e aumentar o poder de compra", afirma Francisco Levy, estrategista-chefe da Empiricus.

Investidor: é mais vantajoso investir em aplicações como o Tesouro Direto

Michael Viriato, sócio-fundador da Casa do Investidor, em entrevista para a Folha, destaca que atualmente é mais vantajoso investir em aplicações como o Tesouro Direto. Ele ressalta que, a longo prazo, a poupança deve perder ainda mais força, especialmente para as novas gerações. "Com o tempo e a evolução da educação financeira, haverá cada vez menos pessoas investindo na poupança. Com as novas gerações, a tendência é de que a poupança acabe. Hoje existem muitas mais possibilidades de investimento", afirma.

Bruno Mori, economista e sócio-fundador da consultoria de planejamento financeiro Sarfin, destaca para a Folha uma vantagem do CDB em relação à poupança: o resgate do dinheiro a qualquer momento, já com os rendimentos diários. "A poupança só rende a cada 30 dias. Se você quiser resgatar antes, não receberá nada referente ao rendimento daquele período", explica.

Quanto rende a poupança?

Vale lembrar que a remuneração da poupança é de 0,5% ao mês quando a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, acrescido da TR (Taxa Referencial) - atualmente, a taxa básica de juros se mantém em 13,75%. Já quando a Selic é de até 8,5%, o rendimento da poupança corresponde a 70% da Selic mais a TR.