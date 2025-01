Qual o valor do salário mínimo em outros países?

O salário mínimo é um dos principais indicadores da qualidade de vida e das condições econômicas de um país. No entanto, a variação de país para país reflete as diferenças no poder aquisitivo, nos custos de vida e nas políticas econômicas adotadas. Com a globalização e a interdependência econômica, a comparação entre os valores do salário mínimo em diferentes nações têm se tornado cada vez mais relevantes, especialmente para os trabalhadores que buscam oportunidades fora de suas fronteiras.

Em 2025, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.518 que equivale a cerca de US$ 245. Esse valor é considerado baixo em comparação com muitos países desenvolvidos, onde o custo de vida também tende a ser mais elevado. No entanto, o valor do salário mínimo no Brasil tem um impacto significativo na vida dos trabalhadores, dada a disparidade de renda entre as classes sociais. Para muitos, esse valor não é suficiente para cobrir as necessidades básicas, como alimentação, moradia e transporte.

Nos Estados Unidos, o salário mínimo federal é de US$ 7,25 por hora, no entanto, muitos estados têm a liberdade de definir seus próprios valores, que podem ser superiores ao mínimo federal. Em alguns estados, o salário mínimo deste ano pode ficar em uma média de US$ 15 (R$ 91) e um pouco acima de US$ 17 (R$ 103), por hora.

Em países da Europa, como a França, o salário mínimo nacional é de aproximadamente € 1.500 mensais (cerca de R$ 9.765), o que representa uma condição de vida mais confortável em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, devido a um custo de vida relativamente mais baixo.

Países com os maiores salários mínimos do mundo:

Luxemburgo: aproximadamente 2.571 euros;

Austrália: aproximadamente 3.531,20 dólares australianos

Nova Zelândia: aproximadamente 3.700 dólar neozelandês;

Alemanha: aproximadamente 1.985,60 euros;

Bélgica: aproximadamente 2.070,48 euros;

Reino Unido: aproximadamente 1.981,41 libras;

Coreia do Sul: 1.666.184 won;

Canadá: 2.979,04 dólares canadenses.