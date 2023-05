Protesto interdita trecho das avenidas Almirante Barroso e Dr. Freitas

Um movimento de policiais penais obstrui o trânsito na avenida Almirante Barroso em frente à sede do Governo do Estado, próximo à avenida Dr. Freitas, no bairro do Marco. Em razão do protesto, veículos de passeio, ambulâncias e ônibus do transporte coletivo trafegam pela via do BRT.

“Estamos cobrando a aprovação da nossa lei orgânica. Foi acordada com o governo desde 2021, suspendemos todos os movimentos porque a lei seria aprovada agora em fevereiro. A categoria saiu da rua, aguardou, só que nós já estamos no meio do ano e a lei continua parada na Seplad”, explicou Rosivan Santos, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará.

“O que a categoria está buscando aqui não é aumento de salário, é a valorização e que cumpra o acordo de que a lei estaria aprovada em fevereiro na Alepa”, acrescentou o sindicalista.