Produtos apreendidos durante fiscalização ambiental vão a leilão até sábado (4); entenda

Tratores, motores de rabeta, lotes de madeiras serradas, como vigas e caibros de várias espécies, portas, janelas, caixilhos, cabos de vassoura estão entre os equipamentos apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) durante operações de fiscalização no combate a ações ilícitas de exploração florestal e que estão sendo leiloados. O feirão de bens apreendidos é realizado até sábado (4), no galpão localizado na rua Monsenhor José Maria Azevedo, n° 467, bairro da Campina, em Icoaraci, sempre de 9h às 13h.

O leilão da Semas oferece 227 lotes que podem arrecadar R$ 216.534,49. A quantia será destinada pela Semas para aquisição de novos equipamentos destinados ao apoio às operações de fiscalização do órgão estadual no combate a crimes ambientais.

Motores de rabeta completos oferecidos com preço final entre R$ 300 e R$ 400

Entre os produtos apreendidos estão motores de rabeta completos oferecidos com preço final entre R$ 300 e R$ 400; kits com três unidades de caixilhos de porta no valor de R$ 10,15; unidade de portas por R$ 12,95, entre outras ofertas. O leiloeiro iniciará os lances tomando como base o preço final de cada lote. A relação detalhada dos produtos apreendidos e fotos do lote poderão ser solicitadas através de e-mail pelo endereço eletrônico gelic.semas@gmail.com.

No dia de abertura do certame, a Semas arrecadou R$ 36.300 com a venda de 49 lotes de produtos leiloados. O leilão da Semas oferece 227 lotes de produtos com arrecadação prevista em até R$ 216.534,49. A quantia alcançada será destinada pela Semas para aquisição de novos equipamentos destinados ao apoio às operações de fiscalização do órgão estadual no combate a crimes ambientais. "Neste primeiro dia, estamos leiloando madeira serrada e alguns motores. Amanhã, no segundo dia de evento, vamos leiloar portas, janelas e tratores. No último dia, próximo sábado, vamos leiloar novamente cabos de vassoura, madeira serrada e outros motores", afirma Josilena Damasceno Silva, integrante da comissão de leilão da secretaria.

Leilão aberto para quem tem CPF ou CNPJ

O leilão está aberto à participação de pessoas inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, detentor de licença ambiental expedida pelo órgão competente, com inscrição no Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais (Ceprof). Não podem participar menores de idade, membros da Comissão de Licitação e servidores públicos. O evento é realizado em sessão pública presencial, em todas as suas fases, com trabalhos conduzidos por servidor do Estado, designado na função de leiloeiro administrativo.

Gualberto Dodine esteve avaliando as condições do produto no galpão e se mostrou interessado em motores de rabeta, madeiras e em tratores. “Ano passado participei, mas só adquiri madeiras. Este ano, estou olhando mais produtos”, afirmou.