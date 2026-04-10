Primeiro navio transoceânico movido a etanol é anunciado para transporte de minério

A Vale firmou acordo com a Shandong Shipping Corporation para o afretamento de navios Guaibamax movidos a etanol, com entregas previstas a partir de 2029. A iniciativa é considerada inédita no setor marítimo e prevê a utilização do biocombustível como principal fonte de energia em embarcações transoceânicas, com potencial de reduzir em cerca de 90% as emissões de gases de efeito estufa em comparação ao óleo combustível tradicional.

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O contrato prevê a construção inicial de dois navios, com opção de ampliação, em acordos de 25 anos. As embarcações, com cerca de 340 metros de comprimento e capacidade para 325 mil toneladas, integram a estratégia multicombustível da mineradora, podendo operar também com metanol e óleo pesado, além de serem adaptáveis ao uso de gás natural liquefeito (GNL) ou amônia. A proposta está alinhada às discussões sobre descarbonização no transporte marítimo conduzidas pela Organização Marítima Internacional.

Além do uso de etanol, os navios contarão com tecnologias voltadas à eficiência energética, como velas rotativas que aproveitam a energia eólica, motores mais eficientes e melhorias hidrodinâmicas. O conjunto pode reduzir em cerca de 15% as emissões em relação à geração atual de Guaibamax. A iniciativa faz parte do programa Ecoshipping, voltado ao desenvolvimento de soluções para diminuir o impacto ambiental da navegação.

A adoção do etanol também vem sendo testada em outras frentes logísticas da empresa, como caminhões e locomotivas da Ferrovia Vitória a Minas. Desde 2020, a companhia afirma ter investido cerca de R$ 7,4 bilhões em ações para redução de emissões e mantém a meta de cortar 15% das emissões de Escopo 3 até 2035, relacionadas à cadeia de valor, que inclui o transporte marítimo.