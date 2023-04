Prêmio Mulher Empreendedora acontece nesta quinta-feira (13)

O Prêmio Mulher Empreendedora, realizado pelo Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Pará (ACP), será nesta quinta-feira (13). O evento tem o objetivo de homenagear mulheres que se destacam na área profissional.

A escolhida pelo CME deste ano é a empresária Ana Paula Sobrinho, que está no ramo do varejo há 15 anos, à frente da loja Paula Brazil.

Izabela Araújo, presidente do CME, diz que a premiação é uma forma de valorizar a mulher empreendedora que possui comprometimento com os colaboradores e a sociedade e que tenha princípios éticos e profissionais.

“A Ana Paula é uma empresária admirada por muitos pela sua garra, perseverança, história de vida e profissionalismo. A premiação é mais do que merecida”, finaliza Izabela.

A trajetória de vendas de Ana Paula começou no interior do Piauí, ainda na adolescência, com a mãe, que trabalhava como sacoleira. “Aos 13 anos de idade, costumava receber de minha mãe talão de cheque, para eu escolher e comprar as roupas para ela revender”, afirma a premiada.

Assim, Paula foi ganhando expertise no mercado. “Quando vim morar em Belém, também comecei a trabalhar como sacoleira. Minha loja era na sala de casa. Depois, fui crescendo, trabalhando com bons fornecedores e aumentando a clientela”.

Ela revela que passou por momentos difíceis durante a pandemia da Covid-19, mas decidiu apostar nas vendas on-line. Atualmente, o segmento virtual é uma das principais modalidades de vendas da empresa.

Ana Paula também destaca o reconhecimento pelo Conselho. “ É motivo de orgulho. É olhar pra trás e ver que toda a dificuldade que vivi no passado, valeu a pena”



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)