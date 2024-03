Prêmio Empreendedora do Ano 2023 será entregue nesta quinta (29) pela Associação Comercial do Pará

O Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Pará (ACP) realizará, às 19h desta quinta-feira (29), a entrega do Prêmio Empreendedora do Ano 2023, na Fábrica 242, em Belém. A consultora empresarial Poliana Bentes será a homenageada da vez. A premiação da ACP ocorre desde 1997, e tem como objetivo homenagear mulheres que se destacam em sua área profissional.

Aos 36 anos de idade, Poliana Bentes é CEO da BNTS - Consultoria Empresarial. A empreendedora iniciou sua carreira no Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), como assistente administrativa. Em 2012, integrou-se à equipe do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), atuando como Coordenadora Executiva.

“Fiquei muito surpresa com a homenagem, pois o CME conta com diversas mulheres incríveis que tocam seus negócios com muita inteligência e eu me inspiro em todas elas. Pessoalmente, acho que esse prêmio foi a coroação de um trabalho que desenvolvo há quatro anos, e que, em 2023, teve um crescimento muito favorável. E acho também que é o reconhecimento de um trabalho que a gente faz junto às empresas pelo desenvolvimento sustentável, com respeito às pessoas, ao meio ambiente e à lei”, declara a homenageada.

Poliana Bentes também foi idealizadora da criação do Anuário da Mineração, no Simineral. “Desde a primeira edição da publicação, o Anuário Mineral do Pará trazia os dados sobre o desempenho do setor na balança comercial, geração de empregos, projetos de responsabilidade social, sustentabilidade, futuros empreendimentos e a participação da mulher na mineração, uma bandeira que ajudei o Simineral a hastear em prol da equidade de gênero no mercado mineral”, comenta Poliana.

A atual presidente do CME, Izabela Araújo, explica que a premiação valoriza a mulher empreendedora, com atuação destacada no empreendedorismo feminino destaque. Além disso, dinamismo, criatividade, versatilidade, comprometimento com os colaboradores e com sociedade e adoção de princípios éticos e profissionais são levados em consideração. É preciso, ainda, ter pelo menos três anos de atividade exercida no estado do Pará, e ser associada ao CME ou à Associação Comercial do Pará.

“A Poliana é uma profissional muito admirada, articulada e que incentiva o empreendedorismo na Amazônia como ninguém. Precisamos de pessoas assim, especialmente com a chegada da COP-30, onde todas as atenções estarão voltadas para o nosso estado. A premiação é mais do que merecida”, afirma Izabela.

COP-30 e o desafio de empreender na região

A CEO da BNTS acredita que investir na Amazônia, para alavancar determinados negócios, exige superação de desafios logísticos. “Oferecer essas soluções também é bastante desafiador. É necessário estar sempre atento e cercado pelos melhores profissionais para cumprirmos, com rigor, as questões regulatórias que dão segurança jurídica tanto para o empreendedor quanto para a sociedade”, analisa.

A empresária destaca que as atenções já estão voltadas para o próximo ano, quando Belém receberá a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. “O trabalho já começou! A BNTS – Consultoria Empresarial já está preparando um planejamento estratégico para oferecer um serviço de qualidade, preparando os nossos clientes, seja para receber investimentos, ou para apresentar seus insights durante o evento. Todo empreendedor paraense tende a lucrar com a COP-30. Basta trabalhar direito e cercado das pessoas certas”, finaliza.