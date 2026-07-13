Prefeitura de Belém concede desconto de 50% no ITBI; saiba mais

A Prefeitura de Belém está oferecendo 50% de desconto no pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Conforme anúncio feito pelo prefeito Igor Normando em suas redes sociais, o benefício será concedido até o dia 31 de julho, para quem comprou um imóvel e ainda não regularizou a situação.
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“É a oportunidade de colocar tudo em dia pagando menos e garantir mais segurança”, escreveu o gestor.
O ITBI é o imposto que deve ser pago por quem compra um imóvel. Em Belém, o tributo é calculado aplicando a alíquota de 3% sobre o valor de mercado ou valor venal do imóvel, prevalecendo o maior.
Conforme informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) em sua página na internet, para oficializar a compra e venda, este tributo deve ser pago antes da negociação.
Para pagamento com desconto, o contribuinte pode acessar o site da Sefin (https://financas.belem.pa.gov.br/) e seguir as orientações. Em caso de dúvidas, a Secretaria também disponibiliza o número de telefone (91) 3251-4349, do Departamento de Tributos Imobiliários (Deti) e o e-mail itbi.deti@sefin.pmb.pa.gov.br.