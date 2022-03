Prefeito de Belém pode se manifestar ainda nesta sexta sobre novo valor da tarifa de ônibus

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, reforçou, nesta sexta-feira (25), que levará em consideração a situação econômica da população para definir sobre o novo preço da passagem de ônibus na capital. O chefe do Executivo municipal ainda avalia valor de R$ 5 – que representa um reajuste de 39,4%, aprovado em reunião desta quinta-feira do Conselho Municipal de Transportes, e, de acordo com a assessoria da prefeitura, pode se manifestar ainda nesta sexta-feira.

Edmilson afirmou que também vai levar em consideração elementos técnicos apresentados pelo Conselho Deliberativo da prefeitura. A nova tarifa foi aprovada por 10 dos 15 membros do Conselho Municipal de Transportes de Belém, e foram eles as secretarias Municipais de Urbanismo (Seurb), de Saneamento (Sesan), de Economia (Secon), de Gestão Estratégica e Planejamento (Segep); além da Polícia Militar (PM), representantes do gabinete do prefeito, da Semob, do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel), Departamento de Trânsito do Pará (Detran) e do Sindicato dos Taxistas do Estado do Pará (STEPA).

Entre os que votaram contra o novo valor estão a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas (Umes), a Associação Paraense de Pessoas Deficientes (APPD) e Sindicato dos Rodoviários. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconomicos (Dieese/PA), se absteve do voto.

O documento resultado da reunião foi protocolado ainda na tarde desta quinta-feira no Gabinete Municipal, em Nazaré, para homologação e decisão final do prefeito da cidade.