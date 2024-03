Petrobras pode retirar sonda de perfuração da Margem Equatorial por atrasos em licenças ambientais

O diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Joelson Mendes, anunciou nesta quarta-feira (20) durante a conferência de energia CERAWeek, nos Estados Unidos, que a empresa poderá em breve remover uma sonda de perfuração da Bacia Potiguar devido à falta de licenças para mais poços. A empresa já perfurou um poço na região e está em processo de perfuração de um segundo, porém, a ausência de licenças ambientais para perfurar mais está gerando preocupação.

Mendes explicou que, embora a Petrobras tenha confirmado a presença de hidrocarbonetos em seu primeiro poço na Margem Equatorial, chamado Pitu Oeste, em janeiro, a viabilidade econômica ainda é inconclusiva. Ele também destacou que o potencial do segundo poço ainda precisa ser avaliado. A incerteza quanto às licenças ambientais está levando a empresa a considerar mover a sonda para o Sudeste do país, para as regiões de Campos e da Bacia de Santos, devido aos custos elevados de manutenção da sonda enquanto aguarda as licenças necessárias.