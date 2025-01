Pará tem 91 mil estudantes em débito com universidades, revela Serasa

Uma pesquisa recente, realizada pela Serasa, revelou que, no Pará, mais de 91 mil estudantes têm dívidas com universidades no estado. No entanto, os dados sobre a inadimplência estudantil são alarmantes em todo o território brasileiro e apontam que 44% dos universitários já precisaram trancar os cursos por não conseguirem pagar as mensalidades.

O desemprego é a principal razão para o atraso nos pagamentos, apontada por 29% dos entrevistados, seguida pela necessidade de priorizar contas essenciais (19%) e gastos com saúde (11%). Esses desafios financeiros afetam diretamente o rendimento acadêmico: 24% dos endividados relataram dificuldade de concentração nas aulas devido às dívidas.

A pesquisa também revela que 59% dos endividados consideram importante regularizar as dívidas para seguir estudando. "As dívidas costumam atrapalhar o rendimento dos estudantes, gerando falta de foco durante as aulas e outras dificuldades extraclasse", comenta Aline Maciel, gerente da Serasa. "Dessa forma, a renegociação dos débitos deve ser o primeiro passo para quem pretende aproveitar o período de rematrículas para voltar a estudar em 2025 e, ao mesmo tempo, restabelecer sua tranquilidade financeira."

Produzido em parceria com o Instituto Opinion Box, o estudo ouviu apenas alunos endividados com instituições de ensino. Nove em cada 10 desses alunos afirmaram arcar com as despesas do curso sozinhos, o que demonstra uma mudança no comportamento do estudante brasileiro, que, por décadas, contou com os pais como financiadores dos estudos. Impressiona ainda o fato de que, para 63% dos entrevistados, as dívidas estão na casa dos R$ 7 mil, o equivalente a quase cinco salários-mínimos.