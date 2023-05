Nesta quinta-feira, 25 de maio, é celebrado o dia do trabalhador rural, profissional responsável pela produção de alimentos e matérias-primas que estão no dia a dia dos brasileiros e que ajudam a alimentar todo o mundo. O Brasil conta hoje com cerca de cinco milhões de produtores rurais, segundo o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Pará ocupa a 15ª posição no ranking de concentração de agricultores familiares. Dados também do IBGE indicam que 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil, ou seja, 3,9 milhões de propriedades são classificadas como de agricultura familiar.

No Pará, cerca de 400 famílias são incentivadas a cultivar de forma sustentável a palma de óleo, também chamada de dendezeiro. Por meio do Programa de Agricultura Familiar, o Grupo BBF (Brasil BioFuels) auxilia essas famílias a ampliar a produção, incorporar novos processos e, consequentemente, melhorar renda e qualidade de vida. Só em 2022, elas garantiram receita de mais de R$ 30 milhões na venda de frutos de dendê para a empresa.

Seu José de Matos é um dos agricultores familiares auxiliados. Segundo ele, antes do trabalho em conjunto com a empresa, “as coisas eram difíceis” e ele e sua família viviam em meio a “muita pobreza”. “Por meio da BBF é que a gente agora tem alguma coisa. Ela deu muita ajuda para a gente. [Temos] casa, trator, moto, tudo através [do cultivo] do dendê”, conta.

As famílias integrantes do programa contam com o fornecimento de mudas, permuta para compra de fertilizantes com preços acessíveis, assistência técnica com especialistas no cultivo de dendê, auxílio para crédito bancário, logística dos frutos para a indústria, estímulos à melhoria contínua e garantia de compra dos frutos a preços competitivos no mercado.

“Só em 2022, a quantidade de assistência técnica em campo proporcionada pela empresa ultrapassou a marca de duas mil visitas. As famílias das regiões de Tomé-Açu, Acará, Concórdia e Moju, no Pará, entregaram mais de 37 mil toneladas de palma de óleo. É muito gratificante para nós apoiarmos essas famílias com conhecimento e tecnologia. Isso se reverte em mais renda para a região e bem-estar às pessoas. O Grupo BBF reforça o compromisso com as pessoas e comunidades no entorno de suas operações, investindo em benfeitorias e assistência contínua aos agricultores familiares”, afirma Milton Steagall, CEO do Grupo.