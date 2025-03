Na contramão de NY, Ibovespa estende série de ganhos e retoma os 131 mil

Mesmo na contramão de Nova York, onde as perdas chegaram a 1,07% (S&P 500) e a 1,71% (Nasdaq) no fechamento, o Ibovespa estendeu a série positiva pela quinta sessão, nesta terça-feira, 18, em alta de 0,49%, aos 131.474,73 pontos, no maior nível de encerramento desde 16 de outubro, então aos 131.749,72 pontos. Foi também a terceira vez consecutiva que o índice da B3 renovou a máxima de fechamento do ano.

Nesta terça, oscilou dos 130.721,97 aos 131.834,32 pontos, sem sinal único ao longo do dia para as blue chips, mas ao fim positivo para Vale (ON +0,74%) e também Petrobras (ON +0,08%, PN +0,08%), em terça-feira de baixa tanto para os preços do minério como do petróleo. E sem direção única para os grandes bancos, em variação entre -0,53% (Bradesco ON) e +0,53% (Itaú PN) no fechamento.

Na ponta ganhadora, além de SLC Agrícola (+8,11%), destaque absoluto para JBS, em alta de 17,89% no fechamento, puxando os preços das ações de outros frigoríficos, como Marfrig (+6,68%) e BRF (+7,15%).

Desde cedo, a demanda por JBS foi favorecida pelo acordo da empresa com a BNDESPar sobre a listagem da companhia em Nova York.

"A BNDESPar decidiu se abster de votar sobre a proposta de dupla listagem de ações da JBS nos Estados Unidos e no Brasil. O BNDES é detentor de 20% das ações da JBS e os investidores ficaram muito otimistas com a decisão de a empresa não ter votado contra", diz Matheus Lima, analista e sócio da Top Gain, acrescentando que as ações do frigorífico vinham em trajetória negativa desde dezembro.

No lado oposto do Ibovespa, CVC (-3,47%), B3 (-3,06%) e Vamos (-2,63%). O giro financeiro na sessão ficou em R$ 21,3 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 1,95% e, no mês, ganha 7,06%. No ano, a valorização do índice é de 9,30%.

Em Londres e Nova York, o avanço das negociações de paz na Ucrânia, entre a Rússia e os Estados Unidos, prevaleceu sobre as tensões no Oriente Médio com a retomada de ataques de Israel ao Hamas. Em Nova York, o contrato do WTI para maio fechou em queda de 0,92%, a US$ 66,75 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, em Londres, recuou 0,71%, a US$ 70,56 por barril.

"Ibovespa operou hoje mais uma vez descolado do que se viu nos Estados Unidos, mas a terça-feira foi positiva também na Ásia e na Europa, onde houve a aprovação do pacote fiscal alemão, com aumento de gastos públicos que pode trazer efeitos favoráveis para o continente", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Ele acrescenta que, em Nova York, houve cautela na véspera da decisão de juros nos EUA, em que o Federal Reserve pode trazer indicações cuidadosas com relação ao segundo semestre, intervalo para o qual o mercado tem mostrado expectativa quanto a possível corte da taxa de referência - que deve ser mantida na quarta-feira.

No Brasil, por sua vez, também está totalmente precificada a elevação, nesta quarta-feira, da Selic em 100 pontos-base, a 14,25% ao ano, mas "a sinalização do Copom quanto aos próximos passos sobre a política monetária doméstica tende a ser mais flexível", avalia Spiess.

"O ciclo de aperto monetário provavelmente não será tão longo, e já deve haver redução do ritmo de aperto nas reuniões seguintes com relação aos juros", acrescenta o analista, em referência a ajuste na comunicação do BC que abriria caminho para cortes na Selic no segundo semestre, já mais perto do fim do ano.