Mudança no ICMS deve aumentar o preço da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil

O preço da gasolina deve aumentar nos postos de combustíveis do Brasil. A média de acréscimo é de R$ 0,16, por litro, e deve entrar em vigor no dia 1º de junho, representando uma alta de 22%. O acréscimo se dá em função da forma de cobrança do Imposto sobre Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O cálculo foi realizado pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) a pedido do Poder 360.

A nova regra define que o imposto passa a ser monofásico, ou seja, cobrado em uma única etapa da cadeia, e contará com uma alíquota uniforme e fixa por litro de gasolina e etanol. Hoje, a alíquota é um percentual por litro, que varia de 17% a 23%, a depender do Estado. A parcela do imposto é calculada sobre o preço do combustível.

Considerando-se o valor da gasolina em 16 de maio, 20 Estados devem ter aumento no preço do combustível nos postos. Segundo dados da Fecombustíveis, a parcela do ICMS na bomba variou de R$ 0,9 a R$ 1,3 por litro na 2ª quinzena de maio.

Corte da Petrobras

A Petrobras mudou sua estratégia de preços para os combustíveis na última semana e anunciou a redução de R$ 0,40 por litro para a gasolina na venda às distribuidoras –queda de 12,6%. O corte entrou em vigência nas refinarias a partir de 17 de maio, mas o seu repasse integral às bombas depende das distribuidoras e dos postos de gasolina. Sem refletir a redução, o preço da gasolina caiu R$ 0,03 por litro na última semana.