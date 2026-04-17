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Economia

MME anuncia memorando sobre minerais críticos para ampliar parceria entre Brasil e Espanha

O acordo tem como foco o "desenvolvimento de cadeias produtivas estratégicas, atração de investimentos, inovação tecnológica e promoção de práticas sustentáveis na exploração e no processamento desses recursos"

Estadão Conteúdo
fonte

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (Tauan Alencar / MME)

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta sexta-feira, 17, que foi assinado um Memorando de Entendimento (MdE) que estabelece "bases para ampliar a cooperação bilateral" no setor de minerais críticos entre Brasil e Espanha. Segundo a Pasta, o acordo tem como foco o "desenvolvimento de cadeias produtivas estratégicas, atração de investimentos, inovação tecnológica e promoção de práticas sustentáveis na exploração e no processamento desses recursos", conforme informações divulgadas em nota.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre nesta sexta uma série de compromissos na Espanha. A última agenda desta sexta-feira é uma reunião entre empresários espanhóis e brasileiros no hotel onde o presidente estará hospedado.

O acordo sobre mineração foi firmado após a participação brasileira na I Cúpula Brasil-Espanha e Mobilização Progressista Global.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também está presente na viagem. "Essa parceria abre novas oportunidades para o Brasil avançar na industrialização e no uso sustentável de seus recursos minerais", disse em nota.

O MdE trata ainda cooperação em atividades como exploração, pesquisa e desenvolvimento, mineração, refino, reciclagem e transformação de minerais críticos.

Outra previsão é a troca de conhecimento e o incentivo ao uso de tecnologias consideradas inovadoras, incluindo inteligência artificial aplicada à análise geológica e à gestão de cadeias de suprimentos.

A pauta de mineração tem sido destaque nas agendas do governo Lula em visitas a países parceiros comerciais e políticos.

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TERRAS RARAS/MINERAIS CRÍTICOS/MME/MEMORANDO
Economia
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