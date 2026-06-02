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Economia

Mais de 46 mil declarações do IR 2026 caem na malha fina no Pará

Segundo RF, o número representa 103% da meta prevista, que era de 957 mil documentos enviados.

Gabi Gutierrez
fonte

De acordo com o INSS, atualmente 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, dos quais 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (Antônio Cruz / Agência Brasil)

Das 983 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 entregues no Pará dentro do prazo, 46.875 acabaram retidas na malha fina da Receita Federal. O número representa 4,6% do total enviado pelos contribuintes paraenses neste ano.

Apesar do volume de declarações com pendências, o estado superou a expectativa da Receita Federal para este ano. A previsão inicial era de 957 mil envios, mas o balanço final registrou adesão de 103% da meta estipulada.

Segundo o contador Lucas Quaresma, a maioria dos casos ocorre por erros de preenchimento ou divergências de informações, e não necessariamente por tentativa de fraude. “O motivo mais frequente de malha fina diz respeito aos rendimentos do contribuinte, por omissão ou por divergência no cruzamento de dados da Receita Federal”, explica.

Ele orienta que trabalhadores assalariados confiram atentamente os dados do informe de rendimentos fornecido pelas empresas antes de enviar a declaração. “O contribuinte deve checar erros de digitação e se a totalidade das informações foi declarada corretamente”, afirma.

Quaresma destaca ainda que profissionais autônomos que recebem diretamente de pessoas físicas, como personal trainers, precisam manter em dia o Carnê-Leão, registrando mensalmente entradas e saídas. “A declaração espontânea elimina o risco de autuação formal e multas”, pontua.

O consultor tributário Lucas Vidal também chama atenção para as despesas médicas, um dos principais motivos de retenção na malha fiscal. Segundo ele, desde janeiro de 2025, profissionais de saúde autônomos passaram a emitir recibos exclusivamente pelo sistema Receita Saúde, substituindo documentos em papel ou PDF.

“A falta desse registro eletrônico ou informações divergentes pode gerar questionamentos pela Receita e levar o contribuinte à malha fina”, explica.

Outro ponto de atenção, segundo Vidal, são inconsistências na declaração de lucros e dividendos de empresários, sócios de empresas e MEIs. “Quando os valores informados na declaração da pessoa física não correspondem aos registros contábeis da empresa, isso gera inconsistência fiscal”, afirma.

Para regularizar a situação, os especialistas orientam que o contribuinte consulte a pendência no portal da Receita Federal e, se necessário, envie uma declaração retificadora com os dados corretos.

A Receita Federal também já iniciou o calendário de restituição do IR 2026, dividido em cinco lotes até setembro.

Restituição

A Receita Federal também segue com o calendário de restituições do Imposto de Renda 2026, dividido em lotes ao longo do ano. O pagamento é feito conforme critérios de prioridade definidos pelo órgão, como idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix.

Confira o calendário de restituição do IR 2026:

  • 1º lote: 30 de maio
  • 2º lote: 30 de junho
  • 3º lote: 31 de julho
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º lote: 30 de setembro

O contribuinte pode consultar a situação da restituição diretamente no site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial do órgão.

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