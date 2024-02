Mais da metade dos municípios paraenses corre risco de suspensão do FPM; saiba quais

Até o início da tarde desta quinta-feira (08), mais de 4 mil municípios brasileiros ainda não haviam transmitido os dados sobre receitas e despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) por meio do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), referentes ao último bimestre de 2023. No Pará, 100 dos 144 municípios constavam na lista de pendentes com o Siops. O não cumprimento do prazo para homologação dos dados, que vai até o dia 02 de março, pode levar à suspensão do recebimento de transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e voluntárias.

De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), na semana passada, gestores locais haviam relatado dificuldades para realizar o envio do relatório por conta de problemas no acesso à plataforma do Siops, que é o sistema de com informações orçamentárias públicas de saúde de todo o país. O preenchimento de dados é obrigatório e permite monitorar o cumprimento da aplicação mínima de recursos em ASPS feita pelos entes federativos.

Em nota enviada ao Grupo Liberal nesta quarta-feira (07), o Ministério da Saúde informou que os números nacionais não são estáticos, já que os gestores locais ainda estão transmitindo os dados do sistema até o início do próximo mês, quando será feita a varredura definitiva do sistema. O MS comunicou, ainda, que “a pasta atende diretamente a todos que buscam apoio ou têm dúvidas sobre o Siops, e está preparada para oferecer o suporte necessário”.

Com relação aos problemas no preenchimento de dados, relatado pelos gestores locais, o Ministério da Saúde disse que o sistema é monitorado constantemente. “Em caso de inconsistências eventualmente detectadas, uma nova versão do programa é gerada. Até o momento, não há a identificação de dificuldades que afetem o processo de transmissão e homologação dos dados do sistema”, concluiu a nota.

A relação de municípios brasileiros que ainda não transmitiram os dados de ASPS pode ser acessada na aba ‘Entrega de dados’ do Siops, disponível no site do Ministério da Saúde. Já o atendimento ministerial aos entes federados pode ser solicitado pelo e-mail: siops@saude.gov.br.

Confira a lista de municípios paraenses que não haviam homologado os dados no Siops (atualizada às 12:13 desta quinta-feira, 08/02):

Abaetetuba

Acará

Afuá

Alenquer

Almeirim

Altamira

Ananindeua

Anapu

Augusto Corrêa

Aurora do Pará

Aveiro

Bagre

Baião

Belterra

Benevides

Bom Jesus do Tocantins

Bonito

Brejo Grande do Araguaia

Breves

Cachoeira do Piriá

Cachoeira do Arari

Cametá

Capanema

Capitão Poço

Castanhal

Chaves

Colares

Conceição do Araguaia

Concórdia do Pará

Cumaru do Norte

Curralinho

Curuçá

Eldorado dos Carajás

Faro

Floresta do Araguaia

Goianésia do Pará

Igarapé-Açu

Igarapé-Miri

Ipixuna do Pará

Irituia

Itaituba

Itupiranga

Jacareacanga

Limoeiro do Ajuru

Mãe do Rio

Magalhães Barata

Marabá

Maracanã

Marapanim

Medicilândia

Melgaço

Moju

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Nova Esperança do Piriá

Novo Progresso

Oeiras do Pará

Oriximiná

Ourém

Pacajá

Palestina do Pará

Paragominas

Pau D'Arco

Ponta de Pedras

Portel

Prainha

Primavera

Quatipuru

Redenção

Rondon do Pará

Rurópolis

Salinópolis

Salvaterra

Santa Bárbara do Pará

Santa Cruz do Arari

Santa Luzia do Pará

Santa Maria das Barreiras

Santa Maria do Pará

Santana do Araguaia

Santarém

Santarém Novo

Santo Antônio do Tauá

São Caetano de Odivelas

São Domingos do Capim

São Francisco do Pará

São Geraldo do Araguaia

São João da Ponta

São João do Araguaia

São Sebastião da Boa Vista

Senador José Porfírio

Soure

Tailândia

Terra Alta

Tomé-Açu

Tracuateua

Trairão

Tucumã

Tucuruí

Vigia

Vitória do Xingu