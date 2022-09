Maior procura por etanol não é sentida em postos de gasolina em Belém 

Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilada pelo serviço da Agência Estado, apontou, esta semana, que o etanol segue com baixa demanda Brasil afora, contudo, com base no critério preço no limite de 70% da gasolina nos postos, o Pará figura ao lado dos estados do Mato Grosso do Sul, Sergipe e Maranhão, como locais em que compensa abastecer com o biocombustível.

Pela pesquisa, o Mato Grosso do Sul é o estado em que o biocombustível é mais competitivo, com 60,40% do preço da gasolina, seguido de Sergipe (67,29%), Maranhão (67,43%) e Pará (69,37%).

Nas ruas de Belém, nesta terça-feira (20), ainda que os motoristas, de formações diversas, tenham apontado características consideradas vantajosas do etanol, como ele ser um bom limpador das cabeças de pistões e das válvulas do motor, o que segundo os condutores, aumenta a potência do carro, eles não veem proveito ao optar pelo etanol, basicamente, por dois motivo, no clima quente da capital paraense, ele evapora rápido, mesmo com o carro parado, e também o preço não vale a pena.

O aposentado Júlio Maia, de 70 anos, conversava com amigos num posto de gasolina da avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, nesta terça-feira. Experiente, ele afirmou que raras vezes bota o biocombustível no carro dele.

"Eu não costumo colocar etanol, primeiro porque aqui, no Pará, raramente a gente encontra ele bem mais barato que a gasolina, Quando eu boto é porque ele tem a propriedade de limpar o motor do carro. Isso é verdade, então após um tanque cheio é bom colocar um meio de etanol, para rodar e fazer essa limpeza, isso aumenta a potência do carro", afirmou Júlio.

Motorista de aplicativo de transporte há três anos, rodando em Belém, Raimundo Carlos Monteiro Rodrigues, de 28 anos, também disse que dificilmente abastece o carro de trabalho com etanol. "Ele evapora rápido demais, mas eu coloco de vez em quando, porque os colegas dizem que é bom para limpar o tanque, mas no geral, não é legal. Por exemplo, se eu coloco o etanol na parte da manhã, na mesma quantidade da gasolina, ele não dura, evapora, ainda mais agora com a quentura que está, afirmou Raimundo Rodrigues.

Procurado o economista Sérgio Melo, ponderou que, existe uma alternância no aumento da demanda entre os estados, que depende principalmente do preço do etanol em comparação com a gasolina. Aqueles estados que passam a ter a média do preço do etanol abaixo dos 70% em relação à gasolina tem aumento de demanda do combustível", disse que integra o Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon PA/AP).