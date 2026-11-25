Vale-alimentação e vale-refeição têm novas regras; saiba o que muda no VA e VR

Decisão da Justiça derrubou liminar que suspendia parte das mudanças e atende a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU)

Com a decisão, voltam a valer os limites para taxas cobradas dos comerciantes e os prazos de repasse das vendas com VA e VR ( Foto: Jader Paes/Agência Pará )

A Justiça restabeleceu as novas regras para o funcionamento dos cartões de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR). A decisão foi tomada pelo desembargador Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que derrubou uma liminar que suspendia parte das mudanças estabelecidas pelo governo federal.

A suspensão havia sido concedida em 9 de novembro, após uma ação apresentada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). A entidade questionava as alterações no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que regulamenta o uso dos benefícios.

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Ao analisar o caso, o desembargador considerou que não havia justificativa para uma decisão urgente, já que a associação entrou na Justiça mais de 180 dias após a publicação do decreto que estabeleceu as mudanças.

O magistrado também avaliou que manter regras diferentes para empresas do mesmo setor poderia prejudicar a concorrência e comprometer a aplicação uniforme da regulamentação. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e permanece válida até o julgamento definitivo da ação.

O que muda com a decisão?

Com a derrubada da liminar, voltam a valer as regras que estabelecem mudanças nas taxas cobradas de estabelecimentos comerciais e nos prazos de pagamento das vendas realizadas com VA e VR.

Entre as principais medidas estão:

Limite de taxas : as operadoras podem cobrar dos estabelecimentos comerciais, como restaurantes e supermercados, no máximo 3,6% por transação.

: as operadoras podem cobrar dos estabelecimentos comerciais, como restaurantes e supermercados, no máximo 3,6% por transação. Tarifa de intercâmbio : o percentual cobrado entre as empresas responsáveis pela emissão dos cartões e as operadoras das maquininhas fica limitado a 2%.

: o percentual cobrado entre as empresas responsáveis pela emissão dos cartões e as operadoras das maquininhas fica limitado a 2%. Prazo de pagamento : os estabelecimentos devem receber os valores das vendas em até 15 dias corridos. Antes, o prazo podia chegar a 30 dias ou mais.

: os estabelecimentos devem receber os valores das vendas em até 15 dias corridos. Antes, o prazo podia chegar a 30 dias ou mais. Proibição de cobranças extras : ficam proibidas taxas adicionais, cashback e descontos que resultem em custos repassados aos comerciantes.

: ficam proibidas taxas adicionais, cashback e descontos que resultem em custos repassados aos comerciantes. Aceitação em mais maquininhas: operadoras com mais de 500 mil beneficiários devem adotar o sistema aberto, permitindo que os cartões sejam utilizados em uma rede mais ampla de maquininhas e estabelecimentos.

Entenda a suspensão anterior

Na decisão de 9 de novembro, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 22ª Vara Federal Cível, havia suspendido parte das novas regras para as empresas associadas à ABBT.