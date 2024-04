Jornalistas prestigiam lançamento do Prêmio Ampla de Jornalismo em Belém

Profissionais da imprensa paraense e dirigentes de veículos de comunicação prestigiaram o lançamento, na noite desta quarta-feira (10), do I Prêmio Ampla de Jornalismo, na capital paraense. A iniciativa é da plataforma de liderança Ampla Amazônia, uma organização multissetorial que mobiliza lideranças empresariais de diversas atividades econômicas.

O prêmio jornalístico foi lançado no restaurante Manjar das Garças, no bairro da Cidade Velha. À frente do evento, um dos cofundadores do Ampla, o advogado Giussepp Mendes destacou que a premiação quer reconhecer o trabalho dos comunicadores comprometidos com a exuberância natural da Amazônia.

"Nós lançamos a Ampla em junho do ano passado e constituímos um conselho formado por vários setores empresariais do Pará, e após seis meses, decidimos contribuir com o desenvolvimento regional prestigiando a mola propulsora que divulga a Amazônia, que coloca a região nas pautas brasileiras e nas paltas mundiais: os jornalistas”, disse Giussepp Mendes.

Em Belém, profissionais da imprensa participam do lançamento da premiação

Categorias e premiações

Ele informou que o Prêmio Ampla terá três categorias: a nacional, a de mídia social e a estadual, essa última será uma categoria específica para o jornalismo paraense.

“O jornalista paraense pode participar nas duas categorias, a nacional e a de mídia social, mas só vai poder se inscrever na categoria estadual quem tem atuação local”, afirmou o advogado.

Os focos são as mídias sociais, jornal e TV. Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria, da seguinte forma: primeiro colocado R$ 15 mil e troféu; segundo colocado R$ 10 mil e troféu; e terceiro, R$ 5 mil e troféu.

"A Ampla promoverá discussões de temas regionais com pautas mais fechadas, mas sempre com a participação dos jornalistas porque em 7 de novembro será a premiação, e queremos incentivar pautas sobre temas da região", disse Giuseppe.

Repercussão entre jornalistas

Repórteres, fotojornalistas, cinegrafistas, editores de texto e de imagens em emissoras de TV e redes sociais, entre outros profissionais da área da comunicação nas esferas privada e pública, participaram do lançamento da premiação da Ampla.

Editor da área de Cultural do Grupo O Liberal, o jornalista Abílio Dantas afirmou que a premiação é bem-vinda por tratar de temas que interessam a todos.

“Prêmios que foquem na cultura amazônica são importantes porque a gente vive um momento que exige que o mundo entenda melhor a Amazônia, e nós entendamos melhor a Amazônia. Considerando a relação da cultura sustentável, eu acho interessante que abram mais oportunidades, porque a cultura, a música, o teatro na Amazônia sempre estão relacionados à natureza, de alguma maneira", disse Abílio.

O jornalista acrescentou: "O carimbó, por exemplo, refere-se a elementos da natureza, nos instrumentos musicais há o uso de materiais sustentáveis. Então incentivar os produtos de comunicação com esse olhar é importante e a gente espera que esse prêmio tenha esse caminho e seja essa porta”.

Repórter da TV Liberal, Jalília Messias observou que a questão ambiental faz parte do dia a dia da imprensa e premiações, como a da Ampla, contribuem para aprofundar o amplificar o fazer jornalístico.

"O meio ambiente está na pauta do jornalismo diariamente, a gente fala sobre esses assuntos quando diz que falta água em algum lugar, porque a água está contaminada ou porque o rio sofreu impacto do garimpo. E a gente precisa se aprofundar, se apropriar por conta da crise climática. O nosso papel é contribuir para que a sociedade entenda junto com a gente, então esse prêmio vem para nos ajudar a ampliar o olhar", afirmou Jalília Messias.

Editor da TV Liberal, o jornalista Evandro Santos ponderou que, muitas vezes, as pessoas não percebem o quanto o tema ambiental atravessa o cotidiano da cidade. “O meio ambiente é como matemática e português: estão na vida de todo mundo e muitas vezes a gente não se dá conta, não dá importância para a necessidade de se ter uma boa relação com a questão".

Evandro frisou, em seguida: "quando se fala, divulga, interpreta conceitos ambientais se permite que mais pessoas se apropriem também desses temas e tenham uma relação melhor com a natureza”.