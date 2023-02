IPTU em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

Os cidadãos da cidade de Porto Alegre (RS) que ainda não pagaram o IPTU 2023 têm até o dia 8 de março para parcelar o tributo em até 10 vezes sem juros. Neste ano, a organização do imposto será totalmente virtual. Veja como consultar, pagar e emitir a 2° via do IPTU 2023 em Porto Alegre:

Como consultar e pagar o IPTU 2023 em Porto Alegre

Acesse o SIAT da Prefeitura de Porto Alegre Insira a Inscrição do Imóvel, disponível nas guias de IPTU e em documentos oficiais da propriedade Insira o CPF ou CNPJ do proprietário Clique em "Não sou um robô" e depois em "Confirmar" Escolha o parcelamento desejado e confirme

Como consultar e parcelar dívidas antigas de IPTU em Porto Alegre

Acesse o site de parcelamento do SIAT da Prefeitura Insira a Inscrição do Imóvel, disponível nas guias de IPTU e em documentos oficiais da propriedade Insira o CPF ou CNPJ do proprietário Clique em "Não sou um robô" e depois em "Confirmar" Escolha e confirme as dívidas a serem quitadas e o parcelamento desejado

Como cadastrar o débito automático das parcelas do IPTU em Porto Alegre

Acesse o site da Prefeitura de Porto Alegre Informe os dados solicitados na página Imprima o formulário disponibilizado e preencha os seus campos Entregue o formulário no banco da conta corrente onde será registrado o débito automático Envie requisição eletrônica da operação, gerada pelo banco, para a Prefeitura de Porto Alegre

Como receber as guias do IPTU por email

Parece receber as guias do IPTU 2023 e dos próximos anos por email, o contribuinte deve informar seus dados no site de cadastro da Prefeitura ou no aplicativo "156+POA", disponível no Google Play e na Apple Store.

Quais as multas e juros do IPTU 2023 em Porto Alegre

Os contribuintes que não pagarem pelo menos a primeira parcela do imposto até o dia 8 de março enfrentarão uma multa de mora de 2%. Após março, o valor sobe para 10% mais 1% a cada mês de atraso.